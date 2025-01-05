邵初丁父憂 指爸爸生命最後時刻仍從容堅強：永遠愛您 (17:58)

邵初表示父親瀟灑的走了，雖然感到傷痛不捨，但她會努力好起來，叫爸爸不用掛心。（Ig圖片）

2021年港姐季軍邵初丁父憂。邵初今天（5日）在社交平台貼出和爸爸舊照，邵初憶起爸爸曾對她說的一番話：「『你（邵初）五歲嗰陣，我想錫你一啖，你唔俾我錫哈哈哈...話我口有煙味好臭，咁我話：『好！你俾我錫一啖，我聽日開始唔食煙！』我食咗30幾年煙，就係咁因為你戒咗煙。』」

邵初表示父親瀟灑的走了，雖然感到傷痛不捨，但她會努力好起來，叫爸爸不用掛心：「想着...有很多對不起，很多感謝...我是個合格的女兒嗎？我有令您失望嗎？我有讓你驕傲嗎？我可以做得更好的...對不起

您用辛勞換來幸福給家人。您用雙手為我撐起了一片天。您無私的愛，奉獻，照顧。謝謝您﹗老豆...您嘅一句『爸爸喺度！』我就會咩都唔驚唔怕，我好唔捨得您呀，成日仲想send message比您...我永遠無辦法消化您嘅離開，但您留低嘅係美好嘅回憶同愛，我會永遠記住，我會堅強，將您比我嘅愛化做動力，繼續向前行。」

邵初表示父親是她心中活在當下的代表：「您成日話係我提您『最緊要開心』，但其實『最緊要開心』係您教我嘅，老豆，做您個女好幸福，我愛您，永遠愛您。

爸爸生命的最後時刻，依然保持著從容與堅強，安詳地離世，我要感謝在這段艱難的時間幫助，和支持爸爸和我的每一位。親愛的父親 願 您往生極樂淨土，享受無比的幸福。」

（即時娛樂）