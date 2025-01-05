呂爵安自覺玩遊戲好勝心強 拒以唱作人自居 回應叱咤爭議 (20:26)

串流平台劇集《魷魚遊戲2》成為熱捧榜首，有品牌推出聯乘產品，今天（5日）邀請MIRROR成員呂爵安（Edan）及網台「試當真」的成員林子峰及趙君瑜，到商場出席活動宣傳，吸引近半百「爵屎（粉絲暱稱）」圍觀。商台DJ阮小儀是「正印」，她擔任活動司儀，甫見Edan即心心眼。

Edan借劇中經常出現盛載現金的豬仔錢罌，稱呼對方做「小儀豬」，冧得小儀甜笑，還承諾願為小儀寫歌。之後，Edan示範玩劇中遊戲「打畫片」，輕易過關，再與粉絲合作玩遊戲，打成一片。

Edan受訪時稱首次玩劇中遊戲，原來比想像中困難，過關全靠運氣，亦可能之前拍得多《膠戰》，易掌握遊戲竅門。提議MIRROR全員一齊拍攝類似《魷魚遊戲》綜藝節目，Edan相信會好刺激，但笑言每人要預有3次重玩機會，否則好快輸。

問到個人強項，Edan稱不能鬥蠻力：「玩123木頭人我都OK，更可能會出茅招推倒前面的人。如果鬥大力，一定不及Stanley（邱士縉）和Alton（王智德）。我覺得自己是可以捱到最後的人，因為好勝心強；估計最快出局的是Anson Lo（盧瀚霆），他玩遊戲比較隨性。」Edan記得當年跟隊友拍《MIRROR Go》玩遊戲，形容姜濤玩得投入瘋狂，與平日截然不同。

Edan最近推出親自作曲的《純銀子彈》，他表示很久前已想嘗試作曲，碰巧靈感到，的起心肝成事，希望將來陸續推出自己作品。問是否向唱作人路線進發？Edan沒有想過太多，謙稱自己未達到足夠水平，不夠膽以唱作人自居。

他續說：「我不及Ian（陳卓賢）厲害，他幾年來日積月累創作不少歌曲，再搬上舞台，看到他奪得唱作人獎，絕對是鼓勵，但我未想到幾時奪得此獎。」提到叱咤頒獎禮後出現不少爭議，牽連幾位得獎歌手Ian、馮允謙、姜濤和張敬軒等。

Edan覺得每年頒獎禮後，都會出現不同聲音，明白粉絲各有自己喜歡歌手或偶像，但頒獎禮有一套規則，他覺得不需要看得太認真，做好自己音樂就夠，因眼見為有些歌手雖然沒有得獎，但依然受樂迷歡迎和喜愛，所以頒獎禮並不代表整個樂壇。

Edan緋聞女友林明禎有份主唱的賀年歌最近上架，他直言有聽過，認為應該要聽各類音樂和幫忙分享出去。問他和林明禎有沒有合唱計劃？一提及對方名字，Edan表現避忌：「暫時未有想過crossover，我亦未夠份量作歌給對方，自問個人存貨量都不足，要顧自己先。」

追問趁今年農曆年將至，會否邀請林明禎到家中拜年？Edan答不會，又稱私人事不想回應太多。另外，他的妹妹「小如豬」將兄妹面貼面相上載社交平台，Edan解釋是新年放新相，他避談會否與林明禎貼合照，只推說下次改與媽咪玩面貼面。

（即時娛樂）