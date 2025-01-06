亞洲電影大獎｜藤岡靛率林柏宏盧鎮業 推動亞洲電影文化 (15:28)

藤岡靛（中圖）將率領林柏宏﹑盧鎮業﹑岡田將生（右上）及泰國女星茱蒂蒙‧瓊查容蘇因，擔任青年大使。（資料圖片/Ig圖片）

第18屆亞洲電影大獎頒獎典禮，將再度於香港舉行。日本演員藤岡靛為今屆亞洲電影大獎大使，並邀請4位亞洲演員擔任青年大使，包括：《出貓特攻隊》泰國演員茱蒂蒙‧瓊查容蘇因（Aokbab Chutimon）、台灣演員林柏宏、《年少日記》盧鎮業及日本演員岡田將生。他們將出席頒獎典禮及連串相關活動，與影迷分享表演心得和對電影的熱愛，推廣亞洲電影文化。

藤岡靛表示：「這次非常榮幸可以擔任第十八屆亞洲電影大獎的大使。香港是我作為

演員出道的地方，也是我演藝生涯的起點。希望可以努力和大家一起，讓亞洲的電影

更加璀璨輝煌。」

茱蒂蒙‧瓊查容蘇因說：「我非常高興能夠成為第十八屆亞洲電影大獎的青年大使

，期待與大家在香港見面。祝大家新年快樂！」

林柏宏分享：「我感到非常榮幸，亞洲電影大獎讓我們能與各地電影人交流，並欣賞

許多精彩的電影，真的很期待！」

盧鎮業表示：「能夠與幾位出色的演員共同擔任亞洲電影大獎青年大使，我感到非常

榮幸。我一直都有留意他們的作品，很期待在三月與大家見面。」

岡田將生表示：「非常榮幸能被選為第十八屆亞洲電影大獎的青年大使，很高興能夠

參與這個匯聚眾多電影界人士的盛會。」

另外，第18屆亞洲電影大獎入圍名單及評審主席公布記者會，將於本周五（10日）舉行，當天將公布本屆亞洲電影大獎評審主席，以及16個大獎包括最佳電影﹑最佳導演﹑最佳男﹑女主角及最佳男﹑女配角等。

（即時娛樂）