謝安琪分享入行20年感受 張繼聰隔空冧妻：一出道已迷你 (16:57)

昨天（5日）是謝安琪（Kay）入行20周年，她在Ig貼靚相並發文抒發感受，她說：「一早起床已收到排山倒海的祝賀，讓我不禁問自己，我究竟是有多幸運多幸福？」

Kay直言出道20年經歷不少高低：「來到這一刻彷彿也不再重要了，因為我最記得的是，這20年來，我陪伴着我的歌迷，我的歌也一直陪伴你們走過許多。每次閱讀你們的留言和信件，感受你們為生活為生命努力着，也知道你們重視我，珍惜我和我的音樂，讓我成為你重要的傾訴對象，我就知道這就是我最好的道路，是我演藝生命最溫暖的意義和驕傲，更是我仍然繼續努力為你們演唱，和熱切渴望跟你們分享新歌的原因。」

Kay又憶起第一年上頒獎台時：「看見台下星光熠熠觀眾浩浩蕩蕩的光景，我說過：『感謝天父讓我生命有音樂』，今天趁着陽光這麼美你們的祝福這麼暖，我想說：『感謝天父讓我生命有你們』。」Kay表示積極為今年的新歌和出道20周年演唱會事情努力：「請跟我一起期待一起努力，一起享受20周年的美好，請為我打氣呀我需要你們。」

至於老公張繼聰也有留言，兩公婆隔空耍花槍：「你一出道好已經迷你㗎啦牙畸（阿Kay）」Kay再問老公：「咁而家呢？」阿聰則說：「你望吓下邊，我仲喺個坑嘅最底部。」

（即時娛樂）