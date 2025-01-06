台慶新人獎｜陳懿德預告戰衣性感 Aska留鬚拉票 譚輝智靠員工投票 (19:07)

陳懿德、廖慧儀、曾文心、梁敏巧、譚輝智、張馳豪（Aska）及廖家爵，今天（6日）為角逐台慶新人獎拉票，陳懿德因之前有工作姍姍來遲，否認有遲到惡習，故不會影響角逐獎項，問是否工作太繁重，時間安排上難以處理？她說：「唔會，早前休息1星期即刻病，發現原來少嘢做會病，千祈唔好休息。」

她指去年入圍「最具潛質女新人」，以為錯過尾班車，沒想到今年可以再「上車」，雖然從沒得過獎，也希望零的突破，不過仍抱平常心，因今年很多工作，還有3個獎項提名，已覺得自己赢了，她說：「頒獎禮一定唔會遲，仲會早到準備，預告戰衣會性感。」

廖慧儀表示有少許信心獲獎，她已入行4年，還可以角逐新人獎覺得好幸運，她說：「第一次到澳門參加頒獎禮，已染新髮色，打算襯一條較正式嘅裙。（擔心被其他對手性感造型搶風頭？）我目標係穿得高貴啲，唔一定要性感先靚。」

譚輝智笑言因工作多，暴飲暴食和去旅行機會減少，所以消瘦，亦沒時間拉票，他說：「不過公司員工會『自動波』投我票再通知我，冇投我嘅會記錄低，得閒搵佢哋傾偈。」今天玩留鬚Look的Aska表示，雖然對角逐獎項抱平常心，但也不會錯過任何機會拉票，他說：「唔會有壓力，獎項隨緣，入圍得到肯定已經好開心，新一年會好好拼搏。」

（即時娛樂）