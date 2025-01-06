跟住大佬去旅行｜蘇致豪被紋身漢斥問嚇到求救 林昆樂飲到斷片 (19:26)

ViuTV全新節目《跟住大佬去旅行》今日（6日）首播，逢星期一至五晚上10時30分播放。節目由蘇致豪、何爵天和林昆樂（Stick）擔任主持，可能是電視史上最「惡」的搞笑綜藝節目。他們出發到日本訪問當地江湖大佬；從家法幫規至刀光劍影，窮兇極惡到金盤洗手，全方位了解極道文化。

今晚（6日）播出的第一集，蘇致豪、Stick和何爵天到東京紅燈區歌舞伎町，進行不同「試膽任務」。挑戰獨個去Girl's Bar的Stick，見到吧內的三「大」美女兼特「大」啤酒時，哭笑不得，最後Stick喝到斷片而需暫停拍攝。

而要在街頭問女仔交換Ig的蘇致豪開始時，輕鬆表示：「只要同佢哋傾得開心就得」，開玩笑指要用香港和日本的共同語言─燒賣去打開話題。他不停向路過的日本女生，以日語表示自己是「嚟自香港嘅燒賣」，大部分女生急急腳離開。

隨後，蘇致豪嘗試和外國女生展開話題，突然殺出氣勢超強的紋身大佬，把他拉到一旁斥問。蘇致豪嚇得向在旁的導演求助，最後發現原來是節目組特意安排的「歌舞伎町風紀」Tyson，他平時只要發現有不良行為，就會馬上制止。發現虛驚一場的蘇致豪，鬆了一口氣：「預咗會被整蠱，搭下佢膊頭就可能會被佢打咁，就開始驚。」

至於要跟惡人打卡的何爵天，順利地完成任務。之後3人挑戰夜闖黑道地盤，一窺幫派辦公室；當打開門後，辦公室內成員以凌厲眼神盯著主持們，嚇到他們不敢輕舉妄動。

（即時娛樂）