曾為事業感迷失 曾比特搵愛犬做「樹窿」 稱出夠30首歌考慮結婚 (22:15)

曾比特（Mike）在2022年參與《聲生不息》，為他在內地打開知名度。雖然過去2年多在不同地方有很多演出及亮相機會，增加了經驗、見識和自信，但轉眼已年逾30的Mike，自覺事業尚未穩定，仍處於起步階段，並不奢求獎項殊榮，首要是在今年推出更多個人作品。

Mike入行超過5年，因參加歌唱節目翻唱他人作品，被認定為新一代歌手中的實力派，卻未有一首屬於自己膾炙人口大熱作品面世。Mike承認有一段日子，對自己事業前途感迷失，認同自己有一定能力和衝勁，想做得更多，偏偏在這市場似乎未夠活躍，手上有很多作品未能及時推出，令他感迷惘：「有段日子，從內地返到香港，發覺好多事情與想像不同，又沒有工作，日日望天打卦。我一邊維持磨練自己，練歌練樂器 ，一邊等工作，但同事講不到我之後有什麼工作安排，當時感到萬念俱灰！」

Mike最新國語作品《Talk To Me》，就是他心聲寫照，讓經常鑽牛角尖的他，懂得釋放自己。他提到前年8月收到歌曲時，視為一份禮物，因歌詞內容讓他感到「凡事有曙光和有出路」，有別過往唱慘情歌。Mike解釋：「可能許多都市人，不容易找到情緒出口，想借這首歌，提醒大家應找宣泄渠道，有需要就去找個樹窿，將自己內心負面和迷惘傾訴。我的外表和平日見到大家時的表現，好似很開朗，事實自己性格比較『摺』，並不特別喜歡或懂得與其他人溝通，對著家中的狗仔，盡情講出自己感受，講完很舒服，牠是我最好的聆聽者，是我的樹窿！」

2019年參加《全民造星II》入行，Mike自知外型不夠突出，但之後不斷有機會參加音樂綜藝節目吸引樂迷關注，還認識到一班前輩獲得寶貴意見，他自覺已經很幸運，對音樂獎項抱隨遇而安心態，他說：「有些事急不到也強逼不來，自知歌曲產量不多，今年只出了一首《Talk To Me》，如果要與其他歌手爭獎，應該不是這個狀態。新一年，當然想有更多作品和開演唱會，最希望大家喜歡我的歌和電台播放率高。」至於結婚大計？Mike表示出夠30首歌就考慮，並拜託大家集氣，等唱片公司幫他早日達成願望。

欲知專訪內容，請留意明天（7日）明報娛樂版。

（即時娛樂）