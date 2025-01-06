曾躋身《造星》20強 唱作人范浩賢推出新歌 獲周耀輝讚賞 李慧詩拍片力撐 (20:00)

曾參加《全民造星》並躋身20強的范浩賢（Neal），今年推出他的首支唱作作品《光之丘》，獲恩師周耀輝及一眾圈中好友力撐，令他更有勇氣與力氣向唱作人之路邁進。

Neal參加過《全民造星》後，一度退居幕後，擔任填詞的工作，今年他再度活躍幕前，以唱作人身分推出新歌，他介紹歌曲道：「《光之丘》作曲人阿堯最初畀我嘅demo，感覺好似動漫插曲，因為佢錄音嘅時候，剛好中咗COVID，把聲沙沙地，氣若游絲，令我聯想到《數碼暴龍》或者王道動漫嘅故事發展，永遠喺主角唔夠打嘅時候，跟住會響起一首插曲，同大家一齊衝，最後打大佬贏咗。」

過去曾參加《全民造星》的Neal，曾躋身20強，他當時未有直接出道，反而等了6年才正式推出歌曲，他解釋現在才以唱作人身分，再次跟大家見面的原因：「當年參加《全民造星》唔係諗輸贏問題，而係想喺過程中，搵到自己有乜嘢可以做得更加好，要再去學習、改善。呢幾年真係花咗好多時間再改進，我覺得𠵱家係最適合嘅時間，去將歌曲同埋歌詞擺埋一齊，話畀人知我𠵱家係唱作人，我想用一首代表自己𠵱家心聲嘅作品，向大家再一次介紹自己，我係一個點樣嘅唱作人。」

Neal成為唱作人也絕非偶然，在大學時期，他在課堂上已跟隨填詞人周耀輝學習填詞，2人至今亦師亦友，除了獲周耀輝鼓勵外，另一位填詞人喬靖夫、單車運動員李慧詩，網紅娜姐等亦拍片力撐他。

（即時娛樂）