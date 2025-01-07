熱血燃燒｜錢國偉遺作辦好友場 獲群星力撐 陳宛蔚帶囡囡捧場 (14:51)

已故導演錢國偉執導的最後一部電影《熱血燃燒》，昨晚（6日）於銅鑼灣舉行好友場，已轉職在無綫擔任經理人的錢國偉遺孀陳宛蔚，帶同女兒錢彥彤到場打點，除了有份演出的林曉峰及張文傑分享拍攝點滴外，錢國偉生前一班好友曾志偉、錢嘉樂、黎諾懿、林盛斌、黎芷珊以及林芊妤、孫慧雪、陳蕊蕊等多位「味之天使」，亦特地抽空前來支持。

陳宛蔚表示一到糾結帶不帶女兒到場，但也希望女兒知道爸爸的工作是做什麼，之前已獲張衛健邀請，看過爸爸監製的最後一個演唱會，今次是爸爸的最後電影作品，可惜該片不適合兒童觀看，未能帶女兒入場，不過黃海稱會留影碟給女兒長大後欣賞。

該片開拍至今等了6年才上映，她形容心情感觸，因這是錢國偉心願，亦回想到女兒出世翌日錢國偉就為該片要飛，當晚爭取時間為女兒餵奶掃風，說時不禁眼泛淚光，她說：「大家都知他對製作很有熱誠，好努力想拍套好戲，但這套戲未拍完，很多謝他的朋友幫手完成，他在戲中一貫客串一角，看到時都忍不住喊，亦多謝好友來支持，始終人在人情在，朋友真的很惜他。」

林曉峰透露拍攝時已知道錢國偉患病，大家一心為對方完成這作品，當時還相信拍完對方會康復，等了多年見到成品出來也感到開心，因電影結尾仍未拍完，錢國偉便離世，幸得黃海幫手完成，最難忘是與陳小春、謝天華等一班兄弟聚首，尋回當年大家拍戲感覺，勾起回憶。

張文傑指最難忘是當時剛由幕後轉做幕前，不是太多人認識，多謝錢國偉給予機會，首次合作電影，讓他演啞巴角色，以動作戲為主，林曉峰笑道：「我在戲中好早已死了，可能錢國偉嫌我多口，想早點封利市我走人，不知他對我好還是不好，早早死了不用被打，因當時第一次見到張文傑也嚇一跳，還以為他是泰國拳王。」

（即時娛樂）