奔跑吧｜吳若希娘爆懷舊金髮Look跳「大媽舞」 自嘲最樣衰造型 (15:22)

Jinny與朱仔的性格及價值觀均相似，但2人亦有很大的差異。（無綫提供圖片）

Jinny「唐老鴨」上身玩變聲、兼且扮枯樹扮到反晒白眼一幕，Jinny透露最大心理障礙是拍攝時大風又寒冷。（無綫提供圖片）

吳若希在劇中的懷舊金髮Look曝光，她自嘲是最樣衰造型。（無綫提供圖片）

無綫劇《奔跑吧！勇敢的女人們》由蕭正楠、吳若希、朱敏瀚、賴慰玲、鄧智堅等合演。之前憑《香港人在北京》搞笑演出贏盡焦點、在變聲上《東張》一幕獲不少好評的吳若希（Jinny），昨晚（6日）在《奔跑吧！》再度展示搞笑功力，除拋下女藝人包袱，狂做醜怪樣兼「唐老鴨」上身玩變聲，更戴上娘爆金色假髮、身穿老土懷舊造型，大跳「殭屍style大媽舞」！據知，今晚（7日）將有Jinny「娘爆大媽舞」full version播出，除了舞步夠騎呢、戲中戲的廣告歌曲亦洗腦，無負Jinny「洗腦天后」封號。

Jinny接受TVB.COM訪問時笑言，期待相關廣告播出來的效果，並坦言為這個短短場口，在古裝街拍了4小時：「呢個應該係吳若希出道以嚟，最樣衰嘅造型，我哋為咗拍呢隻舞，都喺古裝街拍足4個鐘，所以要期待，唔知最後出街出幾多秒呢？」

談到「唐老鴨」上身玩變聲、兼且扮枯樹扮到反晒白眼一幕，Jinny透露最大心理障礙是拍攝時大風又寒冷：「呢場戲我主要負責即場諗啲唔make sense嘅動作出嚟，拍嘅時候都好笑嘅，但因為當時好凍，所以都好想快啲拍完。」Jinny在劇中與飾演的經理人禾平的朱敏瀚（朱仔），有不少對手戲，翻查資料，Jinny與朱仔同年同月同日生，相當有緣。

Jinny坦言與朱仔的性格及價值觀均相似，但2人亦有很大的差異：「佢喺出面雖然冇乜嘢講，但對住好熟嘅朋友會係咁講嘢，但我就係喺出面好多嘢講，反而對住自己好close嘅朋友，就唔係咁多嘢講。」

（即時娛樂）