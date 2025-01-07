被江嘉敏突然讚「嫩口」 蔡景行以「約打羽毛球」回應 (15:35)

由倪嘉雯、黃嘉雯、王嘉慧、廖慧儀、伍倩彤和蔡景行（行仔）等主持的飲食節目《美食新聞報道》本周開始添食，一周播足四晚。將逢周一、二及周四、五於晚上8點播映。

昨晚（6日）「星級飯腳」請來江嘉敏（Kaman）擔任嘉賓，每位靚女都有畢生使命，就是要減肥，江嘉敏跟觀眾分享吃喝之餘，如何可繼續保持身形苗條。首站她帶行仔吃健康而好味的「波奇飯」，食法是源自夏威夷一種輕食，當地漁民將剛捕獲的海鮮切成小塊，配上蔬菜和醬汁，鋪在米飯上吃。Kaman表示波奇飯既可吃到喜歡的食物，又可以喼弗，她說︰「係瑜伽老師帶我去食，打破健康就等如唔好食觀念。」

2人分別點了海鮮盛宴及雞胸牛腱，當行仔吃完雞胸猛讚雞胸很嫩時，想不到Kaman竟然向行仔說︰「好似你咁嫩口囉﹗」令向來面皮厚的行仔也不知如何應對，但行仔很快便反擊，Kaman提到會靠做gym、練瑜伽及打羽毛球保持苗條時，她隨即醒起「羽毛球」相關含意，並急急解釋︰「係真係打羽毛球，攞住塊羽毛球拍打嗰啲。」行仔機不可失抽水說︰「咁得閒約你打羽毛球。」

Kaman透露未入行前，經常為商場騷擔任MC，每次介紹表演嘉賓出場前，為搞起氣氛都會自問自答一句︰「『光加熱就等於火，下一句係乜嘢呀』，就係『江嘉敏就等於我，大家好我係江嘉敏』。」行仔亦不輸蝕，即場度gag回應「同靚女食Tea，要着鮮艷啲。」

（即時娛樂）