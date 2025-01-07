李玟離世後 李思林受網暴困擾感傷痛 怒告網民 判決出爐 (15:53)

歌后李玟（CoCo）前年7月離世，CoCo離世後風波不斷，她的二家姐李思林（Nancy）當時曾被網民指控，指她對妹妹不好，令Nancy被不實言論污蔑和傷害，甚至出現網暴情况。Nancy為此告上法院以維護名譽，判決結果昨天（6日）出爐，造謠的網民要向李思林道歉及賠償。

李思林昨天在微博發文：「.....聲稱我對妹妹李玟不好，甚至將妹妹的離世與我聯繫起來！繼而導致很多網絡用戶誤信了這些不屬實的言論，不停地發酵，此事讓我受到了巨大的網暴，這些言論給我帶來了極大的傷害和痛苦，更嚴重損害了我的名譽。

在此，我鄭重聲明，這些言論完全是無中生有、惡意編造的謊言。認識我跟我妹妹的真正朋友，都能確認我們姐妹情深，在CoCo的生活和事業中，我一直盡我所能地照顧她、關心她、愛護她，陪伴她度過了許多重要的時刻，從值得驕傲的奧斯卡表演，到每次熱爆全場讓人驚嘆的演唱會，全都在幕後努力為她加油打氣，分擔工作上的壓力與困難。在她患病與康復期間，給她精神上的鼓勵、陪她一起做起康復運動，牽著她的手讓她不會孤單，一起面對困難和挑戰。」

而法院亦做出公正判決，要求被告人向她賠禮及致歉：「這一判決維護了法律的尊嚴和我的合法權益。在此，我將法院判決書予以公開，讓大家了解事情的真相，也希望借此機會澄清事實，還我和妹妹一個公道，若妹妹知道有人這樣誣蔑最愛她的姐姐，她肯定會很痛心！這次法庭給的判決也好讓我們心目中的小天使得以安息；生者不再遭受無端的指責和傷害。」

最後李思林呼籲網民保持理性和客觀，不要輕易相信和傳播不實信息，避免對他人造成二次傷害。同時，她也希望通過法律手段，能夠遏制這種網絡謠言和惡意中傷的行為，營造一個健康、文明、和諧的網絡環境和社會氛圍。

而聲明指出，判決生效後，該網民在10天內須在其社交平台首頁公開向李思林道歉，並要賠償她精神損害撫慰金2萬元人民幣（逾$21,000元）以級維權合理開支2萬元人民幣（逾$21,000元）。

（即時娛樂）