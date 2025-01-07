李龍基每逢節日倍孤單 稱未婚妻半年後出獄 不用準備婚事：有錢就得 (16:48)

74歲李龍基將於2月25日假文化中心舉行《笑看人生演唱會2025》，今天（7日）到尖沙咀宣傳，表示為了主力準備這個騷，近月推掉很多騷。

他暫不透露個唱造型，上次在這場地開個人騷，以街舞造型上台嚇壞觀眾，觀眾認不到他，以為多了個嘉賓，預告今次造型亦有突破。今次邀得相識多年的吳麗珠及晚輩顏米羔擔任嘉賓。

李龍基早前在社交平台分享在家中自彈自唱影片，他經常在家中自彈自唱及玩遙控模型飛機打發時間，他說：「一放起架飛機，什麼煩惱都沒有，暫時放低所有不開心的事，自彈自唱也可以抒發情緒。」

他坦言每逢節日倍感孤單，因未婚妻王青霞（Chris）仍在獄中，他說：「不言而喻的，當去到很開心的場合，想到自己在風花雪月，她一個在不好環境孤單，其實個心好噏，雖然沒有特別需要，我都不會出席那些開心場合，元旦探望過她，她已適應環境，肥了少少，我帶畫紙畫筆給她有些寄託，最緊要有個期盼日子，還有半年左右，她就重獲自由，到時一片光明。」

問是否已準備好婚事？他即道：「不用準備，有錢就得，問她嫁不嫁？嫁就去登記，內地是簡單的事，只需要我申請『寡佬紙』，不用急申請，等她急先，但接她後也希望盡快，以正式渠道用李太身分申請她來港。」

（即時娛樂）