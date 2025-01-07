久別重逢｜Ian受許恩怡能量感染 插曲唱出角色真摯情感 (17:23)

由鄭伊健、MIRROR成員陳卓賢（Ian）、許恩怡（Natalie）和蔡思韵（Cecilia）合演的《久別重逢》，不少影評形容電影是「一封給男生的情書」，戲中由許恩怡及蔡思韵分飾的夏文萱，正正是成功俘虜男生內心深處的關鍵人物。電影公司發佈一條夏文萱角色介紹，Natalie和Cecilia不約而同形容角色帶來「善良、熱情、開朗感覺」，道出夏文萱一角深受歡迎的關鍵。

Cecilia演成長後投身社會夏文萱，她透露自己也被電影中的Natalie打動：「我覺得夏文萱個底同Natalie好似，我知道我要同Natalie合作時候，我都會問我哋似樣㗎咩？但係我望住佢嘅時候，某啲眼神我真係望到，好似我嘅細個咁，有一對好單純嘅眼睛，所以好觸動到我。」

角色成功打動入心，居功至偉的包括的導演梁禮彥 ：「Natalie對於我嚟講係Perfect Cast，佢係好大愛嘅女孩子，對人好善良，好開心。佢嘅角色係最難做，佢係好有想像力嘅演員。」

演少女夏文萱的許恩怡，今次在《久》片由頭帶到尾，角色需要跨越兩個時空，Natalie坦言認真對待劇本每一個細節，她說：「穿越呢件事本身已經有好多邏輯上嘅問題要考慮，例如故事發展，我穿越之後嘅身分，記憶有冇改變。我哋每一場之前，都會坐低逐句逐句咁樣傾，每個細節都影響到自己點樣去演。」

至於跟Natalie有最多對手戲的Ian亦笑言，驚歎Natalie的能量值，他指：「唔知點解佢有咁高嘅能量值，因為佢無時無刻都係好帶到歡樂畀身邊嘅人。」電影公司首度發放Ian身兼曲詞編唱的電影插曲《Tides》，Ian透過全英文歌詞，手執結他，簡單純粹地唱出角色「少年蘇昇華」真摯情感，帶領觀眾重拾美好青春年華。Ian日前於謝票場亦透露，他相信角色「少年蘇昇華」對「少年夏文萱」有微妙的情感。

（即時娛樂）