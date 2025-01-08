傅嘉莉生日前痛失16歲愛貓︰難以言喻的痛 (13:34)

傅嘉莉（Kelly）前天（6日）40歲生日不快樂，原來其16歲貓女在她生日前數天離世，失去「女兒」的她仍未平復情緒，十分傷心。Kelly在社交平台分享愛貓「GeBe」的照片和影片，她哀傷地說︰「我最可愛的GeBe妹妹，妹妹記得嗎，今天是什麼日子呢？媽媽一早起身牙都不刷就打開門，看看我的BeBe和GeBe有沒有在門口等我，熱情地給我一個親切的溫暖生日錫錫，但今年，我知道我再也等不到。妳的突然離開，縱使已經過了4天，我還是接受不到。難以言喻的痛，內疚，無助，絕望，沮喪，但理性的時候，知道這是最好的安排，我能夠在香港陪伴妹妹走完最後這段路，妳在我的懷抱裏脫離痛苦，縱使我有多麼的不捨，但是我知道『愛不是擁有，愛是成全』。」

Kelly感激GeBe令她重新學習愛的過程，學會照顧和承擔一個生命、怎樣面對生老病死。她感謝GeBe用牠的一生愛及陪伴她。Kelly續說︰「GeBe妹妹，妳帶着一個不是很健全的身體，堅強地陪伴了我16年8個月。就算我有多麼不捨得，我知道我不能自私，阻礙妳完成妳今世的使命。妳已經是超超額完成，給我好多好多好多開心美麗的回憶，這些都是我人生和演戲道路上的養分。我們一定會很快再見面的﹗妳放心，我會替你好好照顧哥哥。感謝您選擇我做你媽媽，我真的非常幸運有你這個妹妹做我囡囡，一起在人生道路上學習和成長。不要害怕，不要回頭，跟著第一道光走。我期待我未來的女兒就是妳。媽媽會永遠愛着我最可愛的GeBe。」

（即時娛樂）