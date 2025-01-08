Nowhere Boys成立歌友會 大合照被心心手勢考起 (16:19)

出道10年的樂隊Nowhere Boys早前成立歌友會「Nowhere Boys and Girls」，近日舉辦首個慶祝聚會，更送出私伙禮物抽獎。喜愛下廚的主音Van在活動上為粉絲煮龍蝦芝士通粉，又親自為他們黐mon貼，非常窩心！其他成員亦大展音樂以外的專長，鼓手Nate親自沖棉花糖朱古力、結他手Ken親自泡茶與大家分享、琴鍵手漁佬及低音結他手Hansun就在美食區講笑話娛樂大家，全場充滿笑聲。有粉絲要求他們用手指做心心合照，彈樂器時手指靈活的他們竟被考起，幾乎手指抽筋，非常搞笑。

Nowhere Boys在活動上就每首歌曲都分享小秘密，Van自爆《The Boy Who Wouldn't Grow Up》是為太太Wendy創作，他說：「呢個歌名係形容一個大家好熟悉嘅卡通人物『小飛俠』（Peter Pan），其實係我好早期寫畀Wendy，因為Peter Pan女主角叫Wendy。」壓軸環節上，Nowhere Boys送出私伙禮物大抽獎，Hansun送出高質喇叭：「只准用嚟聽Nowhere Boys嘅低音結他solo！」Ken送出5子簽名的木結他，最搞笑是漁佬送出手寫「欠單」，他笑說：「因為今日係無酒精日，所以呢張威士忌兌換券得獎者可以喺下一次Nowhere Boys演出嘅時候搵我領獎，我會送一支珍藏畀你！」Nate送出演唱會用過的鼓棍外，還有他早前勝出一場拳擊比賽中的赤膊「肉照」，引起全場尖叫。Van大贈3份禮物，包括今年的叱咤場刊、家中攬枕和親自下廚一盒4人分量的龍蝦芝士通粉。

切蛋糕和全場大合照後，Nowhere Boys與大家深情對話。Van說：「點解一路都唔實行搞Fan Club？首先我哋從來都唔認為我哋係偶像，由始至終我哋都好少形容你哋係粉絲，通常稱做『樂迷』或『朋友仔』，希望唔好當呢個係粉絲會，而係一個friend club，我哋5個都想同你哋係朋友關係，你哋可以好舒服咁同我哋一齊玩。」其他成員亦異口同聲希望與樂迷做朋友，分享音樂和生活日常，一起進步。

（即時娛樂）