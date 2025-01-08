何雁詩學手語跟2歲囝囝溝通 睹Asher辛苦治療：我都忍唔住喊 (17:51)

何雁詩表示農曆新年期間，父母和老公會帶兒子去日本，她留港工作及為2月高爾夫球賽準備。（柯美攝/資料圖片）

何雁詩（Stephanie）今天（8日）到鰂魚涌為港台節目《照顧者們》啟播禮擔任司儀，分享患「天使綜合症」的2歲兒子鄭讚廷（Asher）近况，同時藉機會了解照顧者心聲，互相給予鼓勵和支持。

Stephanie表示當大家將焦點放在患者身上，其實照顧者心靈也需要關心，平衡很重要，她除了照顧兒子，還有自己工作：「沒自己時間，反而有更加多憂慮。」

Stephanie和老公鄭俊弘（Fred）早前帶兒子到美國，接受為期3星期密集式訓練，她大讚囝囝叻仔：「3星期治療好辛苦，每日訓練5小時，囝囝每天都累到喊，因他不明白為何接受訓練，治療接近尾聲時，我都忍不住喊，但是感動和開心眼淚，為囝囝自豪，返港後，見他大有進步，已懂得爬行，會發出一些聲音。

『天使綜合症』患者不懂說話，我沒預期與他在說話上溝通，所以我、Fred和囝囝都學手語，希望大家多一個渠道溝通，亦讓他長大後，能與別人有個溝通方法。」他們在美國期間，亦參與科研會，有醫生講解天使綜合症發展及科研進程。

問到囝囝進步到什麼程度？Stephanie表示希望兒子短期內懂得行：「如果可以拖住我行，已經好開心。患者是不會完全康復，除非有藥物醫治。我們都不奢求什麼，只希望他今天比昨天進步已開心。」

她透露美國行全家總動員出動，一起學習如何助Asher訓練：「我們在家會訓練Asher，亦會在外接受訓練。（經過訓練後，可以有自理能力？）較難，但我們OK、樂觀，他由零開始，每一步及有任何改善已開心。最重要是兒子自己每天都好開心，他好喜歡笑，可能我們大家互相支持，所以心情容易放鬆。］

她表示農曆新年，父母和老公會帶兒子去日本，她留港工作及為2月高爾夫球賽準備：「除了做媽媽之外，我想有自己的生活。」

（即時娛樂）