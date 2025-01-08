傳遭高層棒打鴛鴦需搬離愛巢 陳曉華提朱敏瀚即表現避忌 (18:22)

陳曉華表示只是被影到座駕車尾箱好亂，其住所和家人住所好細，將好多物品和行李放在車尾。（鍾偉茵攝）

陳曉華日前生日，被問到朱敏瀚有沒有表示，她即表現避忌。（鍾偉茵攝/資料圖片）

陳曉華、戴祖儀、周吉佩（吉吉）、阮浩棕有份入圍《萬千星輝頒獎典禮2024》 「飛躍進步男、女藝員」10強，今天（8日）聯同傅嘉莉、林景程、鄭衍峰、孔德賢、陳楨怡、陳浚霆、關嘉敏、羅毓儀現身拉票活動。

踏入30歲的陳曉華表示，生日在內地拍攝中渡過，覺得是好兆頭，家人也特意到深圳陪她食飯慶祝，緋聞男友朱敏瀚（朱仔）有沒有表示？她表現避忌：「我沒有朋友的...好多朋友留言講生日快樂，但工作忙，未有時間回覆。」

陳曉華與朱仔近年獲無綫力捧，有指2人戀情曝光後，傳被高層棒打鴛鴦，2人被迫搬離愛巢，要保持距離，陳曉華否認：「我有看報道，不知道為什麼會有這說法？我只是被影到座駕車尾箱好亂，我的住所和家人住所好細，將好多物品和行李放在車尾。」

陳曉華與戴祖儀指飛躍女的候選對手強勁，呼籲觀眾投票支持，戴祖儀笑言：「我是飛躍女候選界前輩，之前競逐過5年都陪跑，但今年再有提名都很感動。」陳曉華指自己同樣屢敗屢戰：「我都提名過3次飛躍女，去年沒份入圍，今年再有角逐這個獎，好期待參加頒獎禮，正準備戰衣。」

祖儀提到日前在廣州開騷，但卻發生蝦碌事，由於演出時動作過大，全身出汗導致Bra鬆脫，有同場演出的張振朗和謝東閔遞外套救駕，避免走光情况。

（即時娛樂）