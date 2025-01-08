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日本殿堂級歌手中村雅俊今訪港 出席明天演唱會記者會 (18:56)
文章日期：2025年01月08日
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中村雅俊出席明天舉行的演唱會記者會。（大會提供）
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日本殿堂級歌手中村雅俊出道50年，今年在港舉行演唱會，這將是中村雅俊音樂生涯中一個重要的里程碑，明天（9日）中村雅俊出席演唱會記者會，今天（8日）他已抵港準備明天會見傳媒。
（即時娛樂）
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