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日本殿堂級歌手中村雅俊今訪港 出席明天演唱會記者會 (18:56)

文章日期：2025年01月08日

日本殿堂級歌手中村雅俊出道50年，今年在港舉行演唱會，這將是中村雅俊音樂生涯中一個重要的里程碑，明天（9日）中村雅俊出席演唱會記者會，今天（8日）他已抵港準備明天會見傳媒。

（即時娛樂）

 

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