吳日言疑捲走數風波 發聲明不承認任何違約行為 稱已付款 (21:56)

近日有網民在threads發長文爆料，指有女藝人開設新餐廳，並透過朋友聯繫他負責設計及印刷，但對方覺得收費過高而走數，疑拖欠尾數3700元，該網民其後入稟小額錢債審裁處，最後法庭判勝訴，女藝人需支付申索人應收款項及訟費，但女藝人拒絕找數，由於網民在文中提供不少線索，包括上載裁判書上顯示Yan字，惹起不少揣測。

舉家已移居英國的吳日言（Yan），今晚（8日）社交平台發長文，她先感謝大家關心和支持。Yan稱近期在社交平台上出現不實報道，並牽連到其家人及朋友們，為澄清真相，她發表嚴正聲明。

「針對該名設計師在網上發佈的虛假內容，這些指控是毫無根據及不符事實的。我們並未承認有任何責任或違約行為，但為避免浪費司法機構的資源，最終公司遵從小額錢債審裁處的判決進行了付款。

此外，該設計師未經我們同意下，在網上披露法庭文件及雙方對話內容的行為是不當的，並且可能涉及法律責任。公司已徵詢法律顧問的意見，若此次事件對本人或公司造成任何損失，我和公司將保留追究法律責任的權利。

作為公眾人物，我理解批評是不可避免的，我願意坦然面對。但作為母親，看到孩子們遭受不必要的人身攻擊，確實令我和家人受到極大的精神困擾。懇請大家在發表言論時謹慎，避免進一步傷害。」

（即時娛樂）