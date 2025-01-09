張繼聰讓女兒任夾公仔 蔡卓妍維護阿嬌 稱拍檔開心健康 (14:45)

張繼聰、蔡卓妍（阿Sa）、MIRROR成員邱士縉（Stanley）、吳家忻及朱栢康，昨晚（8日）出席賀歲片《祥賭必贏》宣傳活動，除吸引大批粉絲到場，張繼聰太太謝安琪和女兒張靖（Kakaball）也現身支持。現場播出電影預告片，阿Sa飾演張繼聰的新婚太太，一直向丈夫隱藏自己是名病態賭徒。阿Sa說︰「接到劇本時已經覺得角色好玩，我不喜歡賭錢，有時都會打麻將耍樂，不過不太會玩啤牌，所以要苦練一輪。」

她與張繼聰均表示將留港過農曆年，一起包場請朋友看新戲，寓工作於娛樂。阿Sa說︰「我從前很怕要做好多電影宣傳和謝票，但今次很期待，張繼聰、朱栢康和Stanley常說無聊說話，很搞笑，相信一起過年會很開心。」Twins早前在英國開騷，她表示騷後患上「煞科候群症」，騷後放鬆身心，加上參加了多場新年派對和生日會就聲沙病倒。拍檔鍾欣潼（阿嬌）被指身形變胖，阿Sa說︰「開心健康就可以，她現在健康開心。網友說她跳舞時散慢？她疲累吧了﹗」談到阿嬌近日被指做小三，情傾內地網紅余衍隆，阿Sa表示︰「那麼大個人，她自己會處理。我的感情生活？我有分數﹗」

張繼聰表示拍攝這齣賀歲片很開心︰「後期演得有點『暴走』，但這套戲言之有物，有獨特節奏，並非模仿以前的經典賭片。」對於今年賀歲檔還有兩部新戲上映，張繼聰稱對《祥》片有信心，也希望同業百花齊放。他說︰「大家可以互相支持，希望來個Crossover謝票。我當然想跟老闆古天樂的新片一起謝票﹗妻女到場支持？女兒主要來商場玩夾公仔，我也很識做，把銀包交給她任用。太太有工作時，我也會駕電單車到場支持她，一石二鳥﹗」

（即時娛樂）