奔跑吧｜賴慰玲弗爆運動Look罕騷性感 超強腹肌勁搶鏡 (16:31)

無綫劇《奔跑吧！勇敢的女人們》由蕭正楠、吳若希、朱敏瀚、賴慰玲、鄧智堅、何遠東、唐嘉麟、黃瀅仴及張詩欣等合演。

本周除有吳若希的「Seven大媽」造型外，賴慰玲的廣告女星形象亦廣為網民受落。日前，劇集閃現賴慰玲弗到漏的運動Look廣告海報，由於當時相關海報只以布景形式出現、兼且曇花一現，未有引起迴響。無綫官網日前曝光海報原圖，海報主角賴慰玲亦在社交平台分享照片，還同場加映從未曝光的「海棠春睡」style靚相。

原圖一出，吸引大量留言，賴慰玲好友陳嘉寶大讚：「做咩咁索？」其他網民亦讚她好靚，對她結實腹部線條感佩服。劇組透露，賴慰玲自己找攝影班底，全因甚少走性感路線的她、為能在安心情况下拍出有效果照片，才自掏腰包兼找來攝影團隊開拍，專業又認真。

賴慰玲為演好沈洛澄，花了不少時間及心機。為配合洛澄當紅廣告女星身分，她早已立定決心變靚。平時懶做皮膚護理的她、開劇前一反常態「一日一mask」，她接受TVB.COM訪問時說：「我知呢個角色要靚，要狀態好好，所以嗰時每日都敷mask。」平時有做瑜伽的賴慰玲，在劇中除獲安排間中露兩手展示柔軟度，還有以KOL身分拍片教做運動，其中一名「學徒」更是吳若希飾演的林采琳！

劇中不少演員亦使盡渾身解數搞氣氛，飾演茄輪的KT唐嘉麟，無論是前晚的「戒指錯摸」場口，或是昨晚的「跑馬評述」上身、一口氣無間斷地抑揚頓挫講出長達45秒的對白，令人印象深刻，加上傻更更周不時表錯情又純情，角色討好。

（即時娛樂）