余迪偉個人騷首場開鑼 分享個人經歷 向家人出櫃感觸落淚 (17:05)

余迪偉一連四場的個人劇場騷《Fabulous Me》，昨晚（8日）於西九龍文化區自由空間大盒舉行首場，反應熱烈，座無虛席，圈中好友俞琤、小肥、王菀之、雲浩影、黃長興、蔡宛珊及于逸堯等到來捧場支持。

現場以多個馬桶作為佈景，余迪偉打破慣例，於觀眾面前在台面換衫，他以一襲拖尾裙襬，如「孔雀」開屏般揭開序幕。從他的父母盲婚啞嫁說起，將他的童年和家人生活點滴，到初中入讀男校認識好友Partick Lee（監製李強），以至到外國留學、工作，認定自己的性取向等，將他的人生經歷，赤裸裸地與大家分享。

其成長經歷有喜有悲，談到在紐約時做自己，並認識首位令他心動的男友人，到後來從紐約回流返港，一度迷失方向，差點做傻事。提到向朋友、家人表達自己出櫃時，他一度感觸落淚︰「有一晚全家人瞓咗，我搵老竇傾兩句，佢同我講你有男朋友帶佢返嚟食飯啦，講完佢就入咗房。我成個人呆咗，究竟佢一直都知，定係佢唔在意呢？原來佢靜靜地接受咗。」及後他提到一位故友阿Ben，因對方難於面對家人及朋友，怎料選擇了燒炭，結束短暫的一生。

完騷後，余迪偉接受傳媒訪問談感受，他說︰「今次分享好多自己真實故事，面對呢啲故事係好辛苦，因為係真實感受，做完首場感覺好似放下心頭大石。」談到數度感觸落淚，他說︰「已經好好啦，喊得嚟講到台詞，唱到歌，我綵排時仲喊得犀利，忍唔到。」他笑指為免自己爆喊，他以數地鐵站來分心緩和情緒。余迪偉的個人劇場騷《Fabulous Me》尚餘3晚，他直言不會保留，繼續要笑就笑、要喊就喊，將最真的自己呈現舞台。

（即時娛樂）

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