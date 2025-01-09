《星星閃耀的夜晚》七大亮點 高賢貞演出女性共鳴 厲雲跳唱佳 (17:20)

由影后高賢貞聯同厲雲主演的韓劇《星星閃耀的夜晚》，講述被解僱的明星製作人姜秀賢（高賢貞飾）和被淘汰的長期偶像練習生劉振宇（厲雲飾）相遇後，一同追求各自目標的故事。劇集首播後收視節節上升，第6集刷新自身紀錄，成為本月韓劇黑馬，觀眾可在「黃Viu」收看。

1. 失意明星推手孕育大明星

在第一集中，姜秀賢被誣蔑對偶像團體成員施以言語暴力，一夜之間被免除代表職務；她在同儕口中得知劉振宇情况：這名受訓多年的練習生，再次出道失敗，更遭公司追究2億債務！秀賢觀看振宇訓練影片後，看中了他的潛力，決心盡地一煲培訓對方，並要求他在選秀節目《Star Rise》中奪得第一名；而振宇為了讓秀賢簽下自己，更提議在學校保護她的兒子沈鎮祐（李津宇飾），2人攜手合作，成為命運共同體。

2.影后高賢貞大騷演技

劇中沈鎮祐小時候和父母出門時，因為母親忙著處理公事，意外導致他被車撞傷，因此出現聽力障礙，使秀賢愧疚，她得知兒子在學校遭到霸凌後，試圖用錢尋求其他同學保護，振宇對此感到失望，秀賢則認為：「他收了錢才會有責任感，我本來希望你來付錢，但是因為學校不允許，媽媽才代替你給的。」

她和丈夫兼音樂製作人沈俊錫（尹相鉉飾），也因為秀賢遭到解僱影響關係，家庭中的矛盾漸漸浮現！不少觀眾認為高賢貞演活在職媽媽的無奈，尤其她努力工作只為計劃兒子未來，更喚起媽媽族群共鳴。

3.雙失青年厲雲惹人憐

作為長期練習生，劉振宇因公司終止合約，慘被無情拋棄，他更因為父母向公司借貸而欠下2億債務。經歷漫長尋親後，他與母親重逢，母親卻不斷要錢！這時姜秀賢挺身而出，還讓無家可歸的振宇同住，現實中的厲雲也表示前輩相當可靠：「第一次拍攝前我無法入睡，因為高賢貞是非常資深前輩，但是合作後，她讓我感覺很舒服，並且給我足夠指導，令我表現更好。」

4.尹相鉉厲雲再度重逢

姜秀賢看中劉振宇潛力後，決定將他塑造成明日之星，沈俊錫也因此加入製作行列，2人在生活上不時鬧出笑話，如振宇第一次學做菜，就被俊錫訓練，相當搞笑！尹相鉉和厲雲5年前韓劇《回到18歲》合作過，當時他們是父子關係，尹相鉉在發布會上笑言：「當時他只是個孩子，現在已經是男人，我很高興能夠和他再度合作。」

5.李津宇挑戰聽障角色

男團GHOST9成員李津宇首次拍劇便挑戰聽障角色，讓觀眾留下深刻印象！劇中他飾演姜秀賢和沈俊錫獨生子沈鎮祐，因為一場車禍失去聽力，一方面承受著父母的憂慮，另一方面默默忍受校園欺凌！不少網民讚李津宇演技細膩，充分表達了角色無法聽清聲音的情况，李津宇也表示：「這是我第一部電視劇，因為我要扮演聽力障礙角色，壓力很大；希望這部作品播出之後，我可以被稱為百變津宇。」

6.李津宇活用男團舞蹈

厲雲在新劇飾演偶像練習生，劇中需要應付大量舞蹈場面，對於沒有跳舞底子的他可說極有難度，男團成員李津宇則成為了他的「師傅」！厲雲透露只要看到李津宇在拍攝現場就會放心，更笑言非常尊重對方，每當有有跳舞場景時，就會請教幫忙。

7.厲雲完美化身男偶像

劇中劉振宇在第一輪比賽中演唱《我很幸福》，讓不少網民驚訝他的唱功，對此他透露早有準備：「得益於之前的作品《閃亮的西瓜》，結他和唱歌對我來說並不困難。」導演姜民求透露選擇了不是偶像出身的厲雲，擔任主角的原因：「我仔細看了他拍過的作品，他做得非常好，一直閃閃發光！我收看《Oh！三光公寓！》時，已經覺得他會成為明日之星。」

（即時娛樂）