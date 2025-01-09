黃翠如回應佗B女揣測 農曆年後停工 胎兒頭大或剖腹分娩 (17:55)

去年11月宣布懷孕的黃翠如今天（9日）穿上粉紅色露肩裝出席活動時，表示目前肚圍已過90厘米，全身只有肩膊最瘦。她笑言︰「我很喜歡對着鏡子掀起上衣，欣賞自己的孕肚，覺得很圓、很搞笑﹗體重增加了多少？我最近不想磅重，如看見體重沒上升會很擔心，重了很多又會自卑，自覺很師奶。每次產檢時，醫生說BB的尺碼很健康就可以了。」

翠如表示懷孕後很愛吃，打算農曆新年後放縱地吃。她表示︰「Edwin（蕭正楠）不停煮東西給我吃，說我比從前挑剔。我現在很喜歡吃，也愛到不同的餐廳試食，對食很有想法。每次做完產檢，我就在想吃什麼，一定叫超過2人分量。Edwin現在刻意減肥，我們磅重時，他說自己輕了多少，我重了多少，令我不開心。」雖然如此，翠如透露蕭正楠非常照顧她，現在負責所有家務及下廚，見她抽筋又會為她按摩。翠如說︰「他沒埋怨辛苦。我有天去逛超市，回家後見他在砌牀，手都損了。他對我說︰『我今天真的太辛苦，可否讚讚我？』我讚他很叻，提議下次找師傅幫忙，我們就一起逛超市。」

翠如繼續保密懷孕周數及預產期，表示長輩建議少講為妙，不要令胎兒有壓力。她只透露胎兒的頭偏大，有機會開刀分娩，預計農曆新年後停工，笑言屆時就可盡情吃喝。《萬千星輝頒獎典禮2024》將於1月19日舉行，翠如未決定會否出席︰「要問公司，也要視乎自己屆時的狀態。」談到她早前在社交平台分享BB的粉紅色蝴蝶結鞋照片，不少網民猜測今胎是女，翠如表示那對BB鞋是贈品，她仍未購買嬰兒服裝，而且楊茜堯曾表示要給她大袋BB衫，她打算收到後才決定要再買幾多。翠如稱要先問長輩意見，才決定會否公開胎兒性別。她說︰「我們未必辦Baby Shower，亦未必找人影懷孕寫真， 可能我們自己影就算。」

（即時娛樂）