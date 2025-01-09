余迪偉因性取向怕家人不接受 曾萌自殘傾向 重提遭職場欺凌一事 (18:04)

自從紐約返港，余迪偉擔心家人和朋友不接受自己，出現自殘傾向，有一晚攀上家中露台，差點跳樓輕生，說罷忍不住哽咽拭淚。（鍾偉茵攝）

商台DJ余迪偉一連4晚於西九龍文化區自由空間大盒上演獨腳戲，演出一人劇場《Fabulous Me》，昨晚（8日）舉行首場。余迪偉憶起往事曾有輕生念頭、前度自殺及外婆離世，忍不住3度落淚場面感人。

余迪偉談到與初戀女友May分手多年，至今仍保持聯絡；又先後飛加拿大和美國求學，開始了解自己性取向，他說：「在紐約期間先後與有8個女仔拍拖，然後遇上靚仔David並愛上對方，第一次對男仔有心動感覺，可惜對方不是同性戀者，因此雙方沒有發展。」

自從紐約返港，余迪偉擔心家人和朋友不接受自己，出現自殘傾向，有一晚攀上家中露台，差點跳樓輕生，說罷忍不住哽咽拭淚。後來他鼓起勇氣跟思想傳統的爸爸坦白出櫃，余爸爸反應冷靜，叫他帶男友回家食飯。余迪偉驚訝爸爸可能一早已知悉或者根本不在意他的事，當提及曾經拍拖1年的同性前度Ben，因得不到家人諒解和朋友間閒言閒語，患抑鬱最終燒炭亡。余迪偉為此坦言曾迷失做人方向，更玩得非常瘋狂來麻醉自己，他邊說邊低頭泣不成聲。

前年艾粒開演唱會，因一句「迪偉同你浸溫泉」而成導火線，令余迪偉開記者會炮轟遭職場欺凌，成為熱話。他說：「今次開騷有猶疑，但是Patrick同我講，開騷不是為自己，而是為了他人，將自己經歷分享，為其他同樣有此經歷的人，打開一扇窗，使他們知道並不孤單。當日在電台發生的事，大家可以重溫我當日開記者會所講。當時對方可能以為只是講笑，覺得我不必太認真和太敏感欠幽默感，更以為我頂得住，但我為什麼要去頂呢？不過我已原諒了他，作為同志不是作奸犯科，家人朋友應該去接納，這個騷或多或少為Ben而做。」

問到重提電台欺凌事件為何不開名，余迪偉認為不需要，因為自己已經原諒對方，但承認這是他人生經歷，是一個瘡疤，卻無意挖苦別人所以才不開名，更不擔心被人覺得他放不低。

■防止自殺求助熱線

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

人生熱線：8100 8012

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（即時娛樂）