因為是朋友呀2｜容祖兒怕加長合約 未敢問老闆借錢 (19:00)

霍汶希（Mani）任製作人，容祖兒、蔡卓妍（阿Sa）與鍾欣潼（阿嬌）主理的旅行綜藝節目《因為是朋友呀》開拍第2季，繼續以她們的友情作切入點，通過到不同地方旅遊展現閨密情。第2季首站由香港開始，除了3位主理人，關智斌（Kenny）亦將以嘉賓身分現身。這集主要介紹香港地道的特色，如手寫小巴牌、電車、港式絲襪奶茶等。

祖兒表示很多人也怕大聲叫「有落」，但她卻喜歡大聲叫，阿Sa說她也是同類人。阿嬌則坦言就是祖兒口中不敢叫下車的人，曾因此坐過了站。她還說︰「有一次我坐小巴搵我阿媽，突然間坐喺我隔籬個男仔話幫我畀錢，嚇到我即刻落車。」Kenny跟祖兒、阿Sa大叫羨慕，表示靚女才有這種福利。阿Sa自爆最喜歡在小巴上扮拍MV︰「以前小巴冇冷氣，開窗吹風，我仲試過喊呀﹗」阿Sa邊說邊裝出微風吹起長髮飄逸的模樣，祖兒忍不住大笑起來。4人隨後學沖絲襪奶茶，又穿上唐裝衫及旗袍學習禮儀，包括打招呼、如何優雅地拾起地上的東西等。他們又編自導自演《繁花》的情境戲，其間發生不少笑料。

他們進行考驗默契的遊戲時，Kenny問祖兒、阿Sa、阿嬌會打給誰人借錢時，阿Sa、阿嬌異口同聲說老闆，祖兒卻說謝霆鋒。阿Sa對祖兒說︰「佢肯定唔會借畀你﹗」祖兒問：「真係？」阿Sa肯定地說：「真！」Kenny接着表示︰「你有喺佢身上攞到過任何嘢咩？」阿Sa續說：「個百分比好低，唔好嘥時間，哈哈。」祖兒直言曾想過找老闆，但心裏害怕。阿嬌問她怕什麼，祖兒說︰「加長份約﹗」4人齊齊大笑起來。

（即時娛樂）