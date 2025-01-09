張曦雯爆男友甜蜜舉動助拉票 若膺視后考慮結婚 (21:27)

張曦雯讚男友在她心中很高分，若然有幸獲得視后，會考慮結婚。（劉永銳攝）

無綫今晚（9日）在將軍澳電視城舉行《TVB職藝員新春盆菜宴2025》，逾200藝人出席，包括陳豪、譚俊彥、張曦雯、林夏薇、羅子溢、張振朗、蔡潔、姚子羚、劉穎鏇、何廣沛、鄺潔楹、周吉佩、羅天宇、應屆港姐三甲倪樂琳、梁嘉莹和楊梓瑤、劉威煌等。

張曦雯忙於深圳拍攝劇集《模仿人生》，她抽空返港出席，答謝同事的支持，並順道為「最佳女主角」拉票，她又爆外籍男友助攻她爭獎：「我男朋友不懂得看中文，但特意用電話拍了長達3分鐘短片，教他住在美國的爸媽、新加坡的哥哥和嫂子到網站投票，然後男友父母又到教會幫我拉票，有這麼大的力量幫我，令我覺得有少少希望。」

問到有沒有對男友加分？張曦雯讚男友在她心中很高分，若然有幸膺視后，會考慮結婚，她笑說：「男友沒有正式求婚，但大家好實際，都會傾將來。（攞獎會向男友求婚？）不知道呢﹗可能攞完獎，突然跳掣想結婚都未定。」

她指自己留給大家的印象都是工作和角色，感情生活低調，相信有天即使結婚，都不影響演藝事業發展，但說：「結婚就多了一份責任，可能要將工作放第2位，我心態上未準備好，想在事業上多衝刺，男友很有耐性，很支持我工作。」

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（即時娛樂）