吳忻熹稱癌指數一直下跌 腫瘤變大變硬似發炎 (14:17)

吳忻熹（Nathaliie，前名吳文忻）去年8月公開乳癌復發並擴散至淋巴腺，在港完成3次化療後轉到泰國接受細胞治療及注射腫瘤疫苗抗癌。Nathaliie昨晚（9日）出席活動時表示近日再到泰國接受6支針劑治療，每隔兩星期到當地打針，目前尚有兩針就完成。她說︰「感覺很神奇，我的癌指數一直下跌，覺得腫瘤變大和變硬，似在發炎。醫生估計腫瘤可能變成纖維瘤，因我體內的T細胞仍然很強，未必是癌，可能是炎症，要待療程結束後再檢查才知結果，唯有盡做，見步行步。」

Nathaliie認為既然自己不能控制到什麼，唯有調節思想。她說︰「患者最慘是接受連串治療後不知道會否康復，又擔心將來會否復發，未來在陰霾下生活才是痛苦。」Nathaliie計劃今年推出歌曲圓歌手夢︰「當年畢業回港，一心參加新秀歌唱大賽，因比賽停辦才參選港姐。我現在視每一天為最後一天，不想有遺憾，想趁現在有精神和體力再追夢。」

她感謝大家送上的支持和鼓勵，每一句「加油」也令她覺得很窩心。Nathaliie表示鄭秀文及其他歌手在月初叱咤頒獎禮上說的話很有激勵性，令她也雄心壯志起來。Nathaliie說︰「我51歲，如明年能站在台上獲頒新人獎，很Amazing﹗我想推出一首勵志歌，音樂或製作人有興趣的話，歡迎聯絡我﹗如果成事，我除了圓夢，也能鼓勵同路人追夢、為兩個女兒身教，是三贏﹗」

（即時娛樂）