奔跑吧｜《反黑》鐵三角「客串」現身 張振朗搞笑追騷錢 (15:33)

《奔跑吧！勇敢的女人們》昨晚播出的新一集，加插了朱敏瀚的真實舊片段，包括他小學時參加電視台比賽獲得「最英俊王子大獎」、在劇集《點解阿Sir係阿Sir》及《反黑路人甲》的演出。（TVB提供 / 明報製圖）

蕭正楠、吳若希、朱敏瀚、賴慰玲等主演的TVB劇集《奔跑吧！勇敢的女人們》昨晚（9日）播出新一集，講述林采琳（吳若希飾）追問禾平（朱敏瀚飾）感情史，原來外表木獨的禾平在學時期已經初戀，卻因為成績差一再被嫌棄。為了令朱敏瀚的「想當年」更有畫面，劇組把他的真實舊片段剪輯入劇，包括小學時參加電視台比賽獲得「最英俊王子大獎」、在劇集《點解阿Sir係阿Sir》及《反黑路人甲》的演出。張振朗知道《奔跑吧﹗》出現《反黑路人甲》的畫面時笑言︰「會唔會計番我一個騷錢？」

預產期臨近的賴慰玲在社交平台上載她與朱敏瀚在《奔跑吧﹗》的對手戲片段及留言︰「禾平，你望真啲！唔覺得洛澄好似你之前保護嘅四聯幫大小姐咩」、「寫劇本嘅幾位好鍾意Cult嘢」，令《反黑》是次的crossover更添懸疑性。朱敏瀚接受tvb.com訪問時說︰「咁啱我過去拍嘅作品啱用，做到串連，今朝我打開社交媒體都幾大迴響，好多人都覺得好得意。呢個只係劇情暴走嘅開端，最後嗰10集更加意想不到。」繼蕭正楠、賴慰玲、吳若希的AI回春校園片，朱敏瀚在昨晚一集亦演回16年前的自己。不過，不少觀眾認為他與年輕版的自己沒什麼分別。監製瑋澄說︰「其實朱敏瀚係有用AI嘅，但佢個樣仲好細路仔，所以佢AI咗同未AI分別唔大。」

（即時娛樂）