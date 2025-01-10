朱栢康入圍亞洲電影大獎爭男配角︰好驚喜 真係冇諗過 (17:56)

黃子華及許冠文攜手主演的電影《破‧地獄》，由去年11月9日開畫起連續62日留守票房三甲位置，更打破11項影史紀錄，至今的港澳累積票房數字突破1.56億。電影在今天（10日）公布的「第18屆亞洲電影大獎」入圍名單中獲得3項提名，包括最佳男主角（許冠文）、最佳男配角（朱栢康）及最佳原創音樂（朱芸編）。

朱栢康收到消息後十分驚喜︰「真係冇諗過自己可以躋身亞洲電影大獎最佳男配角提名名單，好驚喜﹗多謝亞洲電影大獎評委揀咗我喺《破‧地獄》嘅演出，可以同其他亞洲地區出眾嘅演員一齊角逐，對我嚟講係一個好大嘅光榮同榮幸。多謝《破‧地獄》台前幕後工作人員、導演同編劇陳茂賢先生、編劇鄭緯機先生、黃子華先生、許冠文先生同衛詩雅小姐等，一齊成就我嘅演出。另外，我都要多謝我經理人團隊嘅照顧。」

朱栢康在戲中與飾演其妹妹的衛詩雅（Michelle）聯手完成破地獄的重頭戲，劇組今日公開當日拍攝時的花絮，展現出兩人面對破地獄高難度動作的決心與毅力。他們在拍攝前經歷了長達9個月的高強度訓練，並在正式拍攝前數天利用所有空檔反覆練習動作，熟悉超渡儀式中的每個細節。拍攝當日，Michelle與朱栢康跟武術指導、喃嚤師傅頻密交流，而且每次拍攝結束後便坐下休息，身心顯得非常疲憊。這場戲對他們來說除了是精神上的挑戰，更是對體力的考驗。完成拍攝後，子華跟現場所有人大力拍掌，同場的周家怡更感動落淚。周家怡說︰「呢場破地獄，除咗你哋，冇人能夠破到！」朱栢康流出喜悅的眼淚，並笑着說︰「我多樣嘢撈啦﹗」

Michelle拍攝另一場獨自破地獄的戲時要帶住悲傷情緒，其間更要挑戰高難度的跨火盆動作。拍攝前，導演陳茂賢與她深入溝通，幫助她進入情緒狀態。Michelle順利完成動作並獲得全場喝采。她興奮地展示自己被燒焦的頭髮，陳茂賢也在鏡頭前幽默點評：「其實佢係做得好嘅，話晒練咗9個月，咁都做唔到嘅話，你畀返份糧出嚟啦﹗」Michelle回憶當日拍攝時感性地說︰「真係終於拍嘅時候，其實係有種show time嘅感覺，興奮又有少少緊張，但就享受嘅過程多啲。當時有種好特別嘅感覺，拍嘅時候你會覺得全部人都好似幫緊你加油咁，尤其係有啲工作人員係由我第一日開始學開始，就跟足跟拍，有個女仔話好感動，我就更加覺得，似一班朋友幫我一齊做一件事，最後成功咗。」

（即時娛樂）