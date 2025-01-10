梁詠琪終見古天樂暖男特質 王丹妮被撻落地嚇壞全場 周秀娜無懼拍戲留疤 (20:20)

梁詠琪（Gigi）、周秀娜（娜姐）、王丹妮首次合作賀歲電影《臨時決鬥》，今次做搞笑擔當的Gigi形容會再創賀歲喜劇經典，又指六度合作的古天樂（古仔）呈現暖男一面，終於令彼此打開話匣子。做捱打角色的王丹妮難忘被古仔撻落地，拍打戲受傷的周秀娜膝頭縫5針後留疤，但她自言事業心重沒所謂，領略到做打星絕不簡單。

《臨時決鬥》講述廣告界女強人王丹妮被女拳王周秀娜「撬牆腳」，打算學拳復仇，其後在拳館重遇職場冤家Gigi，引發連場激戰和笑料。為演出練拳的Gigi開工後才知道要做搞笑擔當：「我扮演一位明星，有好多靚衫著，拍攝時氣氛高漲就自自然然爆肚、搞Gag，很有化學作用，拍攝時我笑到有皺紋。」Gigi與古仔今次扮演夫妻，她指古仔向來拍戲時認真、嚴肅，等埋位期間很少一起閒聊，但今次拍攝一場哭訴戲分時發覺古仔有暖男的一面，兩人之後多了交流。

丹妮與娜姐在片中有場激烈對打戲，開拍前一個月特意接受密集式訓練，認識到泰拳講求快狠準，起初大家都很驚互相打傷對方，後來共識長痛不如短痛，寧願出力打，減少重拍機會。娜姐說：「我以前練拳只是為減肥和識男仔，今次為電影打泰拳，沒替身、沒加防護墊，認識到泰拳攻擊力強。」提到拍攝時發生意外，導致膝頭縫5針後留疤，她說：「我穿短褲跟丹妮打爛仔交，因為踢櫈走錯位，小腿撞落櫈腳，停機後痛到掙扎，當時以為只是甩皮，而且是首天拍攝，所以簡單處理傷口就繼續工作，但傷口郁動就爆開，翌日決定去醫院縫針。」

Gigi曾於片場目睹古仔決鬥王丹妮一場戲，古仔拍第一鏡頭就狠勁地將王丹妮撻落地，作為旁觀者都替丹妮心痛。丹妮說：「嘩，被撻落地之後，我的五臟六腑在震動，花了幾秒才緩和到爬起身，大家見我爬起時有點辛苦都好驚，全場靜晒，直至我站起來說無事，個個拍手掌鼓勵，好熱血，對我有鼓勵性，本來提議再來一take，導演說不用了，已經收貨。」丹妮稱戲中是「捱打擔當」，先後被Gigi、古天樂、胡子彤、周秀娜打，笑言拍完才明白習訓時為何要學那麼多招式，丹妮笑說：「拍打戲弄得周身瘀傷，但沒有被嚇怕，我發現自己少少被虐傾向，而且頗捱得，可以繼續在動作片方面多嘗試，我老公（羅孝勇）都邀約試拳，想考驗我的身手。」談到2025賀歲檔非常熱鬧，Gigi表示對《臨》票房有信心：「始終題材新鮮，關於女仔打泰拳，組合方面屬於新舊交替，我與古仔六度合作，跟丹妮和娜姐則是首次碰頭。」

（即時娛樂）