吳若希角逐女配自嘲「陪跑大使」 孖師弟妹送鮑魚拉票 (23:56)

「TVB職藝員新春盆菜宴2025」今晚進行第2晚，筵開160席。汪明荃（阿姐）與薛家燕，部分入圍角逐《萬千星輝頒獎典禮2024》獎項的候選人出席，上台呼籲同事投票。阿姐聞主席宣布加人工認為皆大歡喜，見人人都幾興奮，贊成表揚各同事過去一年的努力，開心逆境終於已過去。問阿姐是否全公司最高人工藝員？她謙稱：「當然不是，我工作量那麼少，人工都OK啦，合理的。」她表示去年沒有參與盆菜宴，感覺今年現場氣氛開心熱鬧，盼士氣愈來愈好。

吳若希、龔嘉欣、姚焯菲與張馳豪以「選情告急」為由，夾5位數字大派鮑魚為每席加餸。吳若希自嘲是「陪跑大使」，今年大家掙到錢加上成績好，於是連同師弟妹一齊送鮑魚，分享喜悅，如果明年成績好，笑言考慮送機票來抽獎。她今次憑《旁觀者》爭最佳女配角，但多強勁對手，自知是陪跑，但陪跑都要靚，頒獎禮當晚會性感打扮出現。她又打算投劇集拍檔蕭正楠和黃翠如一票，希望他們夫妻同獲獎，加上翠如懷孕，三喜臨門。

龔嘉欣認為派鮑魚只是玩噱頭，大讚姚焯菲和張馳豪好有機會獲獎，已互相投對方票。她為張馳豪歌曲MV任女主角演繹姊弟戀，獲不少網民讚外形相襯，她說MV籌備兩個月，為穿婚紗造型花很多心機，嘔心瀝血，透露稍後出合唱版。她避談是否心急嫁人，但穿婚紗時曾自問有沒有出嫁一日？

姚焯菲澄清未揀定升讀那所大學，美國和英國都是她的選擇之一，要跟父母商量。

（即時娛樂）