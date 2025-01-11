《試鏡》綵排｜孖蘇子情上演情慾戲碼 游學修緊張失眠 (11:08)

由朱栢謙執導﹑游學修及蘇子情（Gabby）演出的舞台劇《試鏡》，於1月17日起至26日，假香港藝術中心壽臣劇院上演。公演在即，阿修和Gabby綵排得如火如荼昨日（10日）阿修聯同Gabby、朱栢謙排練舞台劇，預演一段約10分鐘戲中戲，預先感受劇中激情，以及劇中搞笑抵死對白。

《試鏡》講述一位劇場導演，正為新劇本試鏡，卻遇到一位不起眼女演員賴死不走，她如何說服導演讓她試鏡？過程中導演發現這個女演員不平凡的一面。綵排戲中戲的戲分，Gabby雖沒有全套戲服上陣，但身穿帶SM感覺穿窿設計皮帶上配粉紅長紗裙，以身體及動作不停挑釁及誘惑阿修。

排練過後，阿修被問到今次舞台劇的尺度，他說：「情慾部分我唔緊張，過去自己舞台劇上有更刺激演出，只係對手為同性，今次《試鏡》同Gabby有身體接觸，係經過長時間排出嚟，行為肢體上唔算太過火，只係服裝、言語、意識上好大膽。」另外，阿修近日失眠超過3日，是關每次演出舞台劇，他都會出現失眠情况，內心少不免有點緊張和壓力。

演出時需要穿性感服飾的Gabby，雖然首次有情慾戲分，但她透露並沒有因衣著而減肥節食，心態上仍然可以，她笑指自己為「秒睡」體質，未有緊張致失眠。今次雖然第一次與阿修合作，便在舞台上演情慾戲碼，但她最擔心是忘詞，因為《試鏡》全劇90分鐘，只有她及阿修演出，希望熟讀劇本，給予觀眾更好的演出。

（即時娛樂）