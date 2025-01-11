許靖韻爆媽咪勁冧洪卓立 撮合2人合唱 Ken稱有化學作用 (11:21)

洪卓立（Ken）和許靖韻（Angela）到新城廣播接受黎莉主持的《勁爆樂勢力》訪問，上個月推出歌曲《作賤》的Angela，找來Ken推出合唱版《作賤．矛盾》，而撮合2人合唱的，竟然是Angela的媽咪。

Angela在訪問中透露自己主動邀請Ken合唱，2人歌聲出奇合襯，Ken表示：「我哋兩把聲好似好唔同，但合拼埋一齊，原來又好有化學作用。」Angela則自爆是她的媽咪促成合唱，她說：「我阿媽好鍾意佢，上次我音樂會邀請Ken做嘉賓，平時叫佢嚟後台影合照，佢會話唔使啦，但知道Ken喺到即刻話過嚟，佢仲覺得合唱版好聽過獨唱版。」

早年身體響起警號而一度停工的Ken，於2021年推出《你那邊好嗎》後，便沒有發表新作品，疫情期間聲帶又出現問題，令他十分失落，他說：「直至遇到一個新嘅唱歌老師，佢嘅唱歌方法顛覆我10幾年嚟所學嘅知識，佢有啲似Opera唱法，醫生主張我休息，佢就叫我要練歌，要練番肌肉，我一開始覺得畀人呃咗，因為佢嘅練習方法好奇怪，會無啦啦叫我好大聲嗌，但上咗大概1個月，我就有番把聲，開始見到曙光。」

Ken尋回聲線後第一件事是減肥，他笑言：「原本冇諗住㗎，個天見我10幾年都唱夠啦，小弟都出咗10隻碟，個天想我停；之後走去練大隻，但太過重，身體支撐唔到，加上傷咗條腰冇晒肌肉，𠵱家齋減肥。」

（即時娛樂）