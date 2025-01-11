張繼聰加入樂壇20年 45歲生日出新歌 盼跟白只舞台跳唱 (13:09)

張繼聰加入樂壇20年，趁住今天（11日）45歲生日，推出新歌《白紙一張》，借此特別禮物贈樂迷，與歌迷分享近年對人生成就感悟。阿聰感激在20年裏，獲得不少掌聲與認同，但自己心底感覺仍像白紙，強調每一天都是重新開始機會，希望大家享受人生過程，隨時可以在白紙上書寫新的篇章。

談到《白紙一張》靈感由來，張繼聰說：「人生嘅開始，我們都有一張出世紙，而結束時就會有一張死亡證。漫長嘅旅程中，我們獲得無數紙張，包括成績表和結婚證明書等，呢啲紙張背後承載我哋嘅奮鬥歷程。」他指出，許多人渴望通過各種紙張來證明自己成就，然而這些紙張的真正意義，其實如同用來包裹禮物的花紙，最重要是過程中所得到的無價溫暖與祝福。

張繼聰透露這首歌最初是為了一場演出，而與小克共同創作，當時希望能做一首跳唱歌，白只也答應一起跳唱，希望成為「年紀最大的新人跳唱組合」，歌名也因而命名。雖然計劃因各種原因未能實現，但他去年決定重新調整歌曲，推出現在獨唱版，他期待未來能再次與白只合作，游說他與自己共同在舞台上演唱。

在慶祝入行20周年之際，張繼聰表示這段旅程充滿真實感，20年雖然漫長，但卻過得飛快。他坦言自己在音樂上，仍然像新人，對許多事物仍有學習空間，每當創作音樂時，他會感受到無比興奮與新鮮：「我覺得好開心，我真係可以隨心所欲同我鍾意嘅音樂人合作，好享受可以同小克、李智勝、高佬等做歌。𠵱家呢個階段，真係達成咗我入行之前，好想做歌手嘅夢想，冇用獎項衡量音樂成就，但係實踐咗我最原本音樂夢想：有機會演出、做自己嘅音樂。」

張繼聰感謝樂迷長期以來支持，並提到最近活動中，樂迷與他慶祝生日，並舉起手勢紀念出道20周年，讓他感觸特別深：「嗰下覺得好觸動，因為我睇住呢班小朋友由讀緊書，到𠵱家結咗婚再一齊出嚟支持我。呢個我諗係音樂生涯中最大收穫，多咗呢一班陪我行咗咁多年嘅朋友，每次有活動都出嚟支持，令我好感動。」張繼聰亦希望今年舉辦音樂會，以現場演出回饋樂迷。他指出雖然目前身兼多重身分，如演員和表演者等，但樂迷最希望看到的仍是他唱歌，如果有機會舉辦音樂會，他一定會全力以赴，回報樂迷的支持。

（即時娛樂）