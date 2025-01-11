紋人多故事｜廿四味阿肥談父子情 亡父頭像刻手臂：係最好紀念 (14:08)

TVB Plus推出15集全新節目《紋人多故事》，過往擁有紋身的人一般被妖魔化，跟「黑社會」、「壞人」掛勾。其實紋身是一門藝術，不少人以紋身記敘人生不同階段故事，既可以是光輝歲月的懷緬，亦可以是未能釋懷的憾事，又或是化不開的濃情。

節目由組合廿四味成員、人稱「阿肥」的陳偉雄（Phat）擔任主持，他走訪5間本地紋身店，介紹紋身師、紋身店以及他們客人的故事。節目逢周六晚11點TVB Plus（82台）播映。

今晚（11日）阿肥講到隨着時代進步，紋身不再被妖魔化，他說︰「以前有紋身一定畀人覺得你係壞份子、一定撈偏。𠵱家會從欣賞角度去睇，理解多咗。以前風格偏向幫會，所以會紋龍、虎、鳳一類。而家多元化好多，亦好易搵到好多唔同風格嘅店。」

今集阿肥會示範紋身過程，準備將父親頭像紋在手臂，他解釋構思由來︰「爸爸過咗身之後，一直想做一個紋身紀念佢，本來想紋佢簽名，最後決定紋頭像。」

阿肥憶述一段父子情，以父親的正直、不怕蝕底性格為傲，他自豪的說︰「就算佢畀人搵笨都唔介意，好豁達嘅一個人。當年我同佢講唔打工喇，要去夾band。最欣賞、最愛佢只係同我講『咁好喇，阿爸精神上支持你』，呢一句對我嚟講已經係最勁。」

阿肥之後開始做音樂、出騷，父親差不多次次都來捧場，還為兒子留剪報，阿肥說︰「以前一代嘅阿爸同仔，唔會話攬下你呀，或者講『我為你驕傲呀』之類。阿爸幫你keep剪報、睇你做騷，已經代表佢好冧，係最好支持。」

阿肥笑言父親經常慶幸自己沒有加入黑社會，美中不足只是阿肥沒有給家用。阿肥完成紋身後，對靚女師傅Hazel衷心讚嘆︰「100%像真度，佢係還原之鬼，有乜好得過紋身記念一樣嘢、一個人。」事後連母親都大讚「紋得幾靚仔」。

紋身師Hazel運用寫實主義紋身手法，為阿肥在手臂留下父親的樣貌，她說︰「做寫實需要多好多時間做shading，因為做得唔夠smooth會好影響質素。同埋要睇得好準，唔係嘅話就會唔似。特別係人像，個責任好大，你紋人哋屋企人個樣喎，唔似嘅話好大鑊。」

（即時娛樂）