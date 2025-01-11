P1X3L 5G化身貴族玩遊戲 Phoebus慘被圍剿 淪為奴隸 (15:08)

ViuTV節目《P1X3L 5G上位計劃》明晚（12日）播出一集，P1X3L 5G去到澳門化身貴族，大玩爭奪皇帝之位遊戲。眾人首先在迷宮過百個扭蛋中，尋找自己身分，經過一輪搶奪之後，Alice（許寶恆）成為首輪皇帝，皇帝享有最高權力，可下達任何命令，其他人只能服從不可反抗，不過皇帝地位會隨著遊戲輸贏而改變，因為每個遊戲勝出者，均可有權改變身分一次，想「謀朝篡位」就要靠實力。

最初大家都希望自己能成為皇帝，而拼盡全力玩遊戲，但後來Phoebus（吳啟洋）成為眾矢之的，慘被眾人追擊，誓要將他變成奴隸。當Yoyo（葛綽瑤）做皇帝時，還下旨要Phoebus做深蹲，在旁「食花生」的Ash（鍾卓穎）表示：「好耐冇聽過你膝頭哥啲啪啪聲。」身為平民的Phoebus在不可抗旨情况下唯有照做。

經過一輪遊戲之後，皇帝之位落在WinWin（楊安妮）身上，而Phoebus亦正式淪為奴隸。WinWin第一時間下令要Phoebus做多10次深蹲，就算Phoebus求情指自己膝蓋不適，只換來改做掌上壓，之後還要Phoebus手拿水樽跳唱《黑玻璃》，Phoebus縱有十萬個不願意，也只能服從命令，奴隸果然注定命苦。縱使命運坎坷，Phoebus仍抱住「命運是對手，永不低頭」的信念，實行以一敵七，誓要扭轉命運。

（即時娛樂）