楊洛婷父親離世 封爸爸做偶像：做你個女真係好驕傲 (16:27)

Rabeea表示爸爸有令人難以置信的求生意志，勇敢面對每個挑戰兼激勵周圍每一個人。（Ig圖片）

Rabeea封爸爸做偶像，他的堅持和決心令她深刻明白到抗逆力及努力的重要性。（Ig圖片）

楊洛婷（Rabeea）早前帶大女飛溫哥華，探望在ICU留醫、情况危急的父親，丈夫黃天翱（Tim）就留在香港照顧兒子。Rabeea今天（11日）在社交平台稱父親離世，並以多張珍貴舊照輯錄成片，記錄兩父女以及爸爸和家人的生活點滴。

Rabeea封爸爸做偶像，他的堅持和決心令她深刻明白到抗逆力及努力的重要性。她表示由細個開始，父親已教她什麼叫賺錢養家，指父親的智慧就似她生命中的指路明燈：「總係鼓勵我去追求我嘅夢想，無論嗰啲夢想睇落幾咁冇可能。佢教導我明白信念、自信同追求目標團火幾重要，所以Tanya（女兒）同Tristan（兒子）嘅中間名係Faith（信念）同Heart（心）。佢留低嘅教誨永遠都會存在，提醒我哋要滿懷愛心同決心，繼續為我哋嘅夢想而奮鬥。」

Rabeea表示爸爸有令人難以置信的求生意志，勇敢面對每個挑戰兼激勵周圍每一個人：「我好感激佢能見證我大學畢業、婚禮同四個孫出世。25年前，因為佢開始健康唔好，我曾經以為佢冇機會同我哋見證呢啲時刻。我會永遠記住佢嘅教誨，珍惜我哋一齊嘅每一刻。

呢個世界上冇人可以比我爸爸更細心，佢嘅計劃同指導真係無人可比。佢為我哋日後生活精心撰寫嘅手寫天書，將會係我遵循嘅珍貴路線圖。我承諾會好好照顧媽咪，分享佢俾我哋嘅愛，守住個家，就好似佢所希望咁樣。

Daddy，你話你嘅遺憾係養大咗一個同你一樣堅強嘅女兒，乜都要靠自己，但其實我做你個女真係好驕傲，更加驕傲嘅係——你係我嘅爸爸。您永遠係我心中嘅英雄。我對您嘅思念真係無法用言語表達，但您嘅精神會永遠伴隨住我，喺我所做嘅一切中繼續存在。」

（即時娛樂）