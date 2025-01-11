劉德華20場紅館個唱結束 感動流男兒淚 80歲照拍偶像劇 (16:54)

寵粉的華仔最後兩度安歌，最後送上《天天想你》和《永遠記得你》。（鍾偉茵攝）

文化體育及旅遊局長羅淑佩（左上圖）﹑吳君如和陳可辛﹑炎明熹﹑張繼聰和謝安琪昨晚都有捧場。（鍾偉茵攝）

劉德華合共20場紅館《今天...is the day 巡迴演唱會》香港站結束，昨晚（10日）舉行尾場，捧場的圈中人包括盧海鵬、炎明熹、李幸倪、吳君如與陳可辛、謝安琪和張繼聰、邵美琪、錢嘉樂與湯盈盈、余安安、陳法蓉、林建明、許濤夫婦等，而文化體育及旅遊局長羅淑佩亦是座上客。

狀態大勇的華仔賣力演出，開場不久已炒熱氣氛，獲全場歡呼，他說：「到了最後一場，大家不要留力，由現在開始癲到尾，我要聽到大家的呼喊聲才繼續演唱。」台下觀眾瘋狂大叫，華仔即派心心，又講「我愛你」，逗得粉絲開心跟他合唱。唱《冰雨》時，華仔又向男粉絲派「冧女」招數：「找自己的最愛，把這首歌送給她。」

華仔每晚演出，都要求粉絲宣讀「劉德華，我愛你一萬年」，並且隔空與全場舉起尾指「勾手指」說「我願意」，笑言給大家做「劉太」，這場就遇上鬼馬粉絲大叫「畀家用」，華仔亦搞笑回應：「畀家用？我養你們，反正都是從你們身上呃回來的。」華仔接着投入演繹《練習》一曲，當中有個高難度動作，要在半空升降台奔跑、再跪下滑行，由於華仔曾發生過驚險場面，試過滑出舞台邊緣，他順從意見，改為跑幾步、停低再跪下，安全地完成。

進入下半場演出，氣氛變得感性，唱到《愛你一萬年》、《心只有你》、《你是我的女人》時，多位女舞蹈員、色士風女樂手以及女和音手，因不捨得舞台落淚，連華仔也感動得流下男兒淚，哽咽多謝台前幕台的表演單位。

在個唱尾聲，華仔又跟觀眾訴心聲：「我幾年沒有開演唱會，沒想到所有粉絲依然同以往一樣，亦沒想到我的演出比想像中好，由第一場開始到今日，是大家令到這個演唱會愈來愈好！」臨唱《如果有一天》，他續說：「如果有一日我沒機會開演唱會的話，大家來參加歌迷會，跟我見面聊天；將來你們在街上遇到我，記得走上前拍拍我，話我知『你叫劉德華，你好靚仔呀』！」

他又幽默地許願，若果粉絲願意，80歲都會繼續拍偶像劇，還向大家告白：「如果我有120歲，容許我同你們一齊變老！」 寵粉的華仔最後兩度安歌，最後送上《天天想你》和《永遠記得你》。

（即時娛樂）