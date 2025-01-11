劉德華完成72場巡唱 贊成開四大天王演唱會：搞得成是盛事 (17:25)

劉德華合共20場紅館《今天...is the day 巡迴演唱會》香港站結束，昨晚（10日）舉行尾場，完騷後華仔於後台開香檳舉行慶功儀式，他興奮地說：「我終於可以除低口罩畀大家見喇！」

華仔這幾年曾3度取消或延期跨年個唱，他特別緊張今次開騷狀態，他說：「由演唱會開始，一路受之前陰影影響，自己要特別小心身體，身邊所有工作人員都好好，每位都戴口罩陪我綵排。」

提到他尾場忍不住爆喊幾次，他坦言與粉絲愉快共度20晚，非常感動，流下開心眼淚，又自爆頭幾場喊得更勁：「初期開騷壓力好大，每日都驚身體有變數影響演出，特別易感觸，做順了就放心，身邊人給我好多能量。（做騷變瘦？）不是，我個身肥了，我盡量食，想在個唱期間保持健康。」

他自評表現70分，但是歷年開騷最舒服、最順暢一次，又笑言如今完騷，又發現自己狀態可以繼續跳唱下去。會否去更多地方巡迴？他表示暫未有定論，因為巡迴已完成72場，擔心同台表演單位好辛苦，或者考慮換形式再見大家。網民提議四大天王進攻啟德主場館開騷，華仔大表贊成：「好呀，我都好想嘗試，始終四大天王是同一個年代，若果搞得成是件盛事。」

提到華仔香港個唱也因高難度表演，發生過小意外，他表示已經盡量小心，但總會有意外，顧及到安全令到太太朱麗蒨和粉絲擔心，所以表演動作上有調整。問太太和女兒是否日日捧場監察他？他罕有曬愛：「太太在場支持，我會好很多，（女兒有何意見？）她每日提醒我，話我跳錯舞步。」

笑他開巡演大派情話，收下無數粉絲做「劉太」，他說：「我開玩笑，大家睇完騷就忘記我啦！（以後大家叫你『老公』？）OK呀！（「『劉太』追家用？）睇下吖。」華仔完騷一身輕，打算讓自己放假一段時間，農曆新年帶妻女外遊，過年後為電影《長安的荔枝》客串，又預告年中拍攝《流浪地球3》。

相關新聞：劉德華20場紅館個唱結束 感動流男兒淚 80歲照拍偶像劇

（即時娛樂）