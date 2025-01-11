193與400粉絲提早慶祝生日 籲歌迷勿為Haters生氣 (18:00)

1月14日生日的193（郭嘉駿）今日（11日）分兩場與400粉絲慶祝，他大派減壓壽桃，又精心挑選禮物抽獎送Fans，並與Fans分享工作近况。至於生日願望，193寄語Fans希望大家別再因為haters攻擊他而不開心，他說：「生日想大家開開心心、身體健康，所有人都變得更好。」

一向口直心快又搞笑的193，一出場先指Fans club沒錢，今日充當司儀，自己主持自己生日會，然後因為抗拒酒樓舉行生日會，選擇了有基本設施的地方，193說：「酒樓做嘅話，我唔係好接受啲紅紅紫紫顏色，又唔想大家掛住食乳豬，或者使唔使大家投票，睇想唔想下年係酒樓搞。」

193分享工作狀况，他表示本身想在生日會上唱自己填詞新歌，但因為籌備不及，希望可趕及演唱會前推出。至於即將舉行的ERROR演唱會， 193正忙於和導演開會、練歌，問到跳舞部分，他直言演唱會很難避免跳舞，但一定不會主力。

在Fans提問部分，大家都很關心193有份主演、正在熱播的劇集《無用的謊言》，問到有沒有哪場戲最想重拍，193說：「爸爸返嚟偷錢，然後推低Alice嗰段，有句對白好重要，『我哋一出世就係咁嘅人，注定就係咁』，我覺得自己做得唔係太好，當日over咗，拍攝好急，未消化到導演講嘅嘢。」

切蛋糕環節，193與Fans唱中文版英文歌詞生日歌，考起Fans又考起自己，生日願望方面，193說：「希望每年都見到大家，除非我退休！大家最緊要身體健康開開心心，唔好似我同人嘈交！有咩就開心面對，見到有啲人鬧我，唔使唔開心，幫佢哋解決唔開心，平時反擊佢哋都係想教佢哋，我已經過咗嗰個狀態，𠵱家係唔會嬲啲Haters，我係同情佢哋，希望所有人都變得更好，突然間講嘢好保錡添，正能量導師！」

今次193的生日會，除了Fans花盡心思同193慶生， 193除在家中找出一些用過有紀念價值嘅物品，好像「死腳膠」限量T、與193出生入死拍攝團綜《ERROR死腳膠千萬巨蛋自作夢》的頭巾等，現場抽獎送予Fans外，193又親自畫了代表他的火柴公仔做成鎖匙扣、手寫心想事成，生活愉快貼片書簽及自拍寶麗萊，作為每為入場扭蛋禮物，生日當天193不會休息，要為演唱會工作排練，在完成演唱會亦未有機會放假，已排了拍攝全新的籃球節目工作。

（即時娛樂）