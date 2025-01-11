李駿傑被新歌考驗唱功 盼今年開騷 爆MIRROR有開心事發生 (18:35)

Jeremy（左圖）透露本月底推出個人新歌，稍後拍MV，而MIRROR全新團歌亦籌備中，他負責的部分已完成錄音。（林蘊兒攝）

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）與師弟兼樂隊ROVER成員卓金樂、王希晉及陳鎮亨，今天（11日）出席商場活動，提早向市民拜年，吸引數百粉絲包圍現場。他們與粉絲互動，齊玩估歌仔和估揮春遊戲，帶動歡樂氣氛。

Jeremy透露本月底推出個人新歌，稍後拍MV，而MIRROR全新團歌亦籌備中，他負責的部分已完成錄音。Jeremy介紹新歌屬慢版，與他平日風格不同，更考驗他的唱功：「很想唱出與以往不同的感覺，給樂迷驚喜。可惜第一次錄音時，因為生病，聲音好沙啞需要重錄，結果錄了3次才完成。自問唱慢歌沒有太大信心，因為要獨自企定唱歌要好用心，跳舞唱歌反而可以分散注意力。」

Jeremy稱今年工作大計充實，除了拍攝綜藝節目，亦籌備出專輯，還有望開演唱會，他說：「聽聞今年有機會開騷，過去都儲了一些作品，希望能成事。至於MIRROR其他好兄弟，亦有開心事發生。」當追問是否有人將要結婚？Jeremy瞪大眼連忙否認，解釋只是跟工作有關。另外，他去年事業發展不錯，承諾封大利市餽贈家人。

ROVER昨日3缺1現身，因鼓手雷濠權（Jason）身在葡萄牙探親才缺席，成員期待他識做買當地特產做手信，又半開玩笑指不會攤分昨日活動的酬勞給他，只肯請食飯當補數。ROVER透露已錄製一首串燒歌，將一些經典動人情歌，以樂隊風格重新演繹，暫定於下月情人節期間推出，到3月則推出全新團歌。

去年2月29號是ROVER正式出道日子，他們尚未決定如何慶祝1周年紀念。卓金樂恨與粉絲聚會見面，「今年沒有29日，未知應該在2月28日搞聚會，還是等到3月1號。」最貪吃的陳鎮亨搶著說：「可以考慮做直播ROVER打邊爐，或者趁新春搞盆菜宴，與粉絲一邊食一邊唱歌，我們4個扮財神。」

（即時娛樂）