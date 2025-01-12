跟五堅情合作開騷 Edan做嘉賓 窒Dear Jane年紀大：係咪有代溝 (12:10)

樂隊Dear Jane昨晚（11日）聯同台灣組合五堅情在亞博同開騷，呂爵安（Edan）驚喜擔任表演嘉賓。

五堅情的成員邱鋒澤﹑賴晏駒﹑黃偉晉﹑婁峻碩和陳零九各自以廣東話自我介紹，Dear Jane主音Tim（黃天翱）出場時則表示他們和五堅情綵排時有傾有講，但很快便有Dead Air，全場爆笑。

Edan出場時和Tim合唱《銀河修理員》，他表示從小已聽Dear Jane歌曲，又憶起當年讀大學時經常唱他們的歌，Tim表示知道Edan跟五堅情有交情，所以邀請他做嘉賓做擔任溝通橋樑，Edan聞言笑說：「你哋係有咪有代溝呀？」

Edan說：「我真係由細個讀緊書就聽Dear Jane嘅歌，好記得讀大學嘅時候住hall，最hit就係三部曲，嗰陣時hall入面嘅band team，次次唱親都係唱Dear Jane嘅歌，所以今次圓夢！」昨晚Edan更化身「社工E」，見Dear Jane表示不諳國語，即協助之間的溝通，更表示他們合作，應該要有新團名，婁峻碩聞言即說：「其實我們已經想好喇！可以叫做『Dear堅情』。」Jackal表示要讓Edan也加入其中，變成「十堅情」，但Edan笑言：「呢個係五十肩啲friend。」

到音樂會尾聲，五堅情再次聯同Dear Jane以廣東話及國語演繹《到底發生過什麼事》及《哪裡只得我共你》，此時邱鋒澤已脫掉身上的衣服，只剩背心，他更慫恿台上眾人跟他一起脫掉，更說：「想要脫都可以脫啊！」結果Nice、Tim即和應脫掉外套，這樣一來，陳零九、黃偉晉跟賴晏駒，也跟著行動脫剩背心，一直猶豫不決的婁峻碩、Howie跟Jackal，最後也加入行列，齊齊脫個痛快，眾人更特意耍帥再走一次catwalk，更邊走邊唱《天黑請閉眼》，而音樂會也在爆笑聲之中圓滿結束。

五堅情成員邱鋒澤昨晚抱病演出，因為他喉嚨不適，隊友們稱鋒澤演出前不說話，大家僅以默劇方式溝通。另外，婁峻碩剛註冊結婚，他表示婚後生活開心，但今次沒有帶太太來看演唱會，又指不會大搞婚宴。

（即時娛樂）