久別重逢「兄弟情」 陳敏兒睇劉德華個唱 憶《獵鷹》點滴 (14:12)

劉德華合共20場的紅館演唱會前晚圓滿結束，曾跟華仔在約43年前經典劇《獵鷹》合作的陳敏兒，也有看華仔尾場演出。

陳敏兒昨天（11日）在社交平台貼出一張和華仔對望的合照，並指2人久別重逢：「台上台下的遙望，那麼遠，這麼近，心靈連接上了，那份共振共鳴，大家都感受到了，所以感動。他發現了我在台下，就一直看着我唱了接近1分鐘，最後還加上一句"I love you"，我的眼睛和內心都不禁變得熱熱的...」

陳敏兒憶起那些年跟華仔結緣，是他首度當男主角，當年她也是第一次做女主角，她記得那段在黃竹坑警察學校拍攝的日子：「每天都是烈日當空，辛苦卻又很快樂。他總是有無窮的精力，日以繼夜的拍攝，並沒有消磨他的童心，明明是沒有他的鏡頭，可以休息一下；他卻走去跟汽車賽跑....他是我見過最好玩的男藝員，會變魔術逗樂我，會向我表演瞬間變單眼皮的絕技，會教我取化妝間的噴髮膠來玩噴火...一直玩得那麼瘋；可是一開拍時，要流淚就馬上流淚，當時實在有被這個師弟嚇到。」

陳敏兒重溫當年劇照，發現2人眉宇間流露盡是兄弟情：「昨（前）晚眼神的深情交流，讓我再次連結這份情...是的，兄弟，我知你懂我，謝謝你，愛你！」

陳敏兒表示這一年來特別想念華仔：「因為知道你心愛的父親離開了。我心愛的父親早在30年前就走了，我至今仍然想念他。每逢佳節倍思親，農曆新年快到了，就讓我們在這個節日，好好去思念我們所愛的親人吧！讓我們這兩位都是留著白髮平頭裝的父親，因著我們的思念，繼續活在我們的心裏，永遠永遠...」。

（即時娛樂）