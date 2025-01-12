汪明荃自家製蘿蔔糕 吸引大批神徒捧場訂購：真係益咗我 (14:34)

阿姐樂意跟後輩合作，聽聞Chantel和Yumi很喜歡自己的作品《迷人Pink lady》，不介意她們翻唱這首歌。（鍾一虹攝）

阿姐透露往年有很多藝人及後輩到她家拜年，包括Anson Lo、容祖兒與蔡卓妍，她每年自製蘿蔔糕招待大家。（鍾一虹攝/資料圖片）

汪明荃（阿姐）、鍾柔美（Yumi）、姚焯菲（Chantel）、周柏豪、吳業坤等，昨晚（11日）演出《慈善星輝仁濟夜》，阿姐率領3位後輩Yumi、林奕匡與黃妍合唱，阿姐表示之前跟Yumi拍過跳舞短片，加深了解，今次向導演提議加入Yumi再合作。

對於Yumi自爆初認識阿姐時，不敢跟她說話，阿姐說：「我沒有嚇她，我惜住她，Yumi說剛年滿18歲，留意到她變成熟和淡定，現在敢跟我傾談了。」阿姐樂意跟後輩合作，聽聞Chantel和Yumi很喜歡自己的作品《迷人Pink lady》，不介意她們翻唱這首歌，也期待將來合作。

最近阿姐為自家蘿蔔糕品牌拍廣告，吸引大批盧瀚霆粉絲「神徒」捧場，她解釋：「上次Anson Lo在演唱會上說來我家拜年，吃了很多我自製蘿蔔糕，還帶走一底蘿蔔糕帶回家給媽媽品嘗，可能因為這樣，很多神徒就來訂購，真是益了我。」

阿姐透露往年有很多藝人及後輩到她家拜年，包括Anson Lo、容祖兒與蔡卓妍，她每年自製蘿蔔糕招待大家，笑言：「我的蘿蔔糕受大家歡迎，Anson Lo跟他的隊友來到會吃好多糕，可能他們好肚餓。（羅家英喜歡吃嗎？）他都喜歡，食譜是家英哥媽媽傳下來，是家傳之寶，今年我交給廠商大量生產，我今年就不用落手做了。」

（即時娛樂）