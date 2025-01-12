古淖文被haters惡意攻擊 稱見怪不怪：EQ要愈來愈高 (17:34)

《中年好聲音2》冠軍古淖文，昨晚（11日）在旺角麥花臣場館演出《古淖文 I'm Home演唱會》頭場，古淖文父母來港支持，《中年好聲音2》導師韋綺姍、評審周國豐、張佳添和「中二生」陳俞霏亦齊來撐場。

古淖文穿上長皮草配黑色開窿西裝華麗登場，一口氣演繹《偷情》、《烈焰紅唇》、《桃色冒險》及《芳華絕代》，引令全場古粉（粉絲暱稱）尖叫。古淖文說：「沒想過未夠半年便可以再開演唱會，上次在澳門看過騷的大家，今次可以當新的來看。開場唱的幾首歌，可以形容我是妖艷、自信或個性都得，因為全是向4位巨星致敬。」

演繹串燒金曲環節，古淖文甫出場一開口唱了僅3個字「多得他」便發覺不對勁，於是要求重新再升上台和重唱，叫觀眾當沒事發生過，之後繼續深情演繹。

感性的他分享心底話：「如果沒有參加《中年好聲音2》，就不會得到由奪得冠軍後，至今所擁有的一切，很感激今（昨）晚在台上樂手和大家陪著我。由籍籍無名到鹹魚翻身，再到出街被別人叫得出名字，多謝大家去聽我唱歌和接受我。對於一個好喜歡唱歌的人來說，能站上舞台是很幸福的事。」

安歌環節，古淖文換上印有自己相片和「好嘢」2字的背心唱《My Way》，並重提上次在澳門唱此歌，唱到一半已喊。他解釋：「有人說因為我有經歷才喊，試試叫20幾歲的人唱未必唱到，其實30多歲都不應該唱，不過大家都知我的唱歌生涯啦...唉！但不緊要，I did it my way！」

臨唱全晚最後一首歌《凡星》前，古淖文提到有網上很多haters留言：「唱《Feeling Good》是我的冠軍歌，知道好多人留言說不應該， 如果不喜歡某個人，都不用去傷害，只要不看、不聽他們就得，打字留言很浪費時間，不如將時間放在自己喜歡的人身上不是更好嗎？我見到網上留言鬧『古淖文死人妖』或者『譚輝智又點點點』，我和輝智相當老友。」

完騷後，古淖文接受訪問，談到受網民惡意攻擊言論，他承認有感而發：「如果說沒有看過那些留言是騙人，以前會不明為什麼，現已見怪不怪，情緒再沒問題﹑也沒有不開心感覺。就算全世界都說我不好，自己也要繼續生活，因為經歷多了，見識好多人與事，體會更多便慢慢有進步，正所謂IQ可以低，EQ就要愈來愈高！」

古淖文原本有邀請《亞洲星光大道》陳蕾到場，但她工作在身不在香港，2人日後有否合作機會？他表示要看緣分，目前先做好自己，又笑指羅力威似全職湊仔，亦不會打搞他。

（即時娛樂）