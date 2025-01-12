蕭正楠冲奶勁狼狽 跟翠如報讀育嬰課程 陳曉華盼做陪月 (18:07)

蕭正楠（阿蕭）和陳曉華（Hera）今天（12日）到馬鞍山出席新年活動，兩人無懼寒冷天氣，陳曉華穿高衩貼身裙騷香肩和長腿，阿蕭以大Deep V冷衫露出心口。

談到新年願望，阿蕭去年最開心收到太太黃翠如懷孕消息，已盡力做個好老公，出席活動前，已為太太煮食和洗碗，最近也跟父母級朋友談育嬰，但目前只學理論，屬於紙上談兵，今年訂下目標只做一件事，就是照顧新生的孩子；Hera回顧去年在演戲方面有很多嘗試，期待今年繼續進步，除想挑戰唱歌和做綜藝，又會訓練自己新一代陪月，因為身邊的朋友相繼生小孩，但她未準備做媽媽。

阿蕭與當過護士的Hera跟現場觀眾大玩湊仔遊戲，測試對接尿片、冲奶和抱BB的技巧，不過阿蕭顯得雞手鴨腳，冲奶時倒瀉奶粉，又做出錯誤上下狂搖奶樽動作，引全場大笑，相比之下，Hera表現淡定和熟手。

受訪時，阿蕭笑指冲奶展現狼狽一面，只是為搞氣氛，他說：「跌奶粉不用怕，3秒內執起倒回奶樽，不會有菌的，我平時有冲健身奶粉飲，都是上下狂搖奶樽就會，講完都有點擔心！」笑他要上網開「冲奶關注組」求教家長，阿蕭說：「我歡迎所有家長分享育嬰資訊，我跟太太已報讀育嬰課程，將會跟護士長學冲奶、抱B掃風等知識。」

Hera表示學沖嬰兒奶粉不簡單，回想做兒科護士初期，都經常倒瀉奶粉，要反覆練習才純熟，她自封湊B技巧達到陪月級數，她說：「未來一年好多朋友生BB，其中一個是賴慰玲，到時有好多BB，會好熱鬧，不用拍劇時，有發展空間做陪月。」

阿蕭近期忙於準備BB用品，收到翠如發出的購物清單長達幾頁，相信BB出世後，慢慢再告訴他有什麼生活所需。

日前他參與「爸爸黨」聚會，感受洪永城和陳家樂抱住B女的幸福感，他說：「我的父愛都湧出來，聽到他們分享很好，本來想抱洪永城大女Amber影相，但她已睡覺，所以抱公仔影相，鏡頭後，我都有抱過他們的BB，原來BB不難抱，感覺很溫暖。」

Hera指自己做護士時抱BB很冷靜，沒想到早前抱BB拍戲心情緊張，笑言很快再有機會接觸朋友們的初生BB，會跟傳統習俗封利市送祝福。問她恨不恨生BB？Hera指曾在產房工作，見到很多媽媽生產過程很辛苦，令她想到要做好心理準備才再考慮。

阿蕭表示已向公司請假，全天候陪翠如入院生產和照顧新生命，又透露翠如在農曆新年後就閉關待產。至於會否帶翠如出席無綫頒獎禮？他指會視乎翠如的狀態。講到兩公婆分別是「最佳男配角」及「最佳女配角」大熱，阿蕭說：「當然想兩公婆一齊得獎，她在《黑色月光》演出都有很多人讚，我都替她開心。」

（即時娛樂）