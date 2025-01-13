馮素波見證古天樂電視台小生變娛樂大亨︰佢好尊重前輩 (21:40)

馮素波（波姐）1995年首次與古天樂合作，一同拍攝無綫劇集《神鵰俠侶》。當時，古天樂是無綫力捧的小生，在劇中跟飾演「孫婆婆」的波姐有不少對手戲。「記得拍通宵戲見到佢面青口唇白，因為佢當時好白淨。佢見我等埋位咁辛苦要瞓服裝車，就主動叫我瞓佢張櫈，仲將身上羽絨除落嚟畀我冚，我內心非常感激。大家拍完劇後冇乜來往，再合作時裝劇《美味天王》時，佢已曬到好黑。最記得佢當時著啡色西裝，放食飯時錄影廠閂燈，佢揮手叫我出去食飯，當時好黑，睇唔到佢個樣，我行出錄影廠至知道係佢。」

波姐回憶最後一次跟古天樂合作拍劇時，收工後獲對方主動開車接載離開。古天樂在車程中透露獲外面的老闆邀請合作，因此決定離巢到外面發展。「當時我望住佢，心諗佢拍咗幾多年戲？識得啲乜嘢？一有錢就買新車﹗就叮囑佢要踏實啲，唔好太虛榮。佢話知道，後來就出咗去拍戲，同成龍拍動作戲。有一日，佢返公司做宣傳，我突然好心痛，問佢有冇受傷，叮囑佢受傷要出聲，唔好令受傷位置變成舊患，佢又答我知道。之後，佢一直走紅，變成大明星，我亦只能夠做佢嘅粉絲。呢一別就10幾年，我拍電影《五個小孩的校長》，見到現場個個鞠躬叫佢『古老闆』。我就問係唔係都要咁稱呼佢，佢即係話『叫開古仔就繼續叫』。雖然咁多年冇見，佢好尊重前輩，仲好有心，資助咗我3個演唱會。」

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（即時娛樂）