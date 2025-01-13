中年3｜郭偉倫跳出配音框框獲讚 劉洋成首位MVP 尤詩郡胡家健被淘汰 (12:42)

《中年好聲音3》昨（12日）晚播映，「導師分組賽」下半場賽事，繼續以千禧歌曲為主題，挑戰陳奕迅、許志安和古巨基作品。本回三甲誕生，分別為《想說》93分的劉洋和郭偉倫、《傷追人》92分的黃博、《愛與誠》91分的張與辰；上下半場總分由紅組以507分領先，藍組以486分屈居第二，綠組以485分排第三。

「紅組」劉洋及郭偉倫獻唱《想說》獲得93分超亮麗成績，為整個回合最高分。本為動畫歌手的郭偉倫，跳出「配音框框」表現獲讚，得悉分數後激動落淚，與拍檔劉洋輪流與台下導師韋綺姍擁抱，評審周國豐讚郭偉倫有進步：「Rita老師加埋劉洋畀你嘅壓力，你今日唱得好穩，變咗要挑剔瑕疵確實係幾難，我曾經諗過係咪要畀20分你哋！」

他又形容劉洋如「大炮」般，唱功威力驚人：「你直頭想食人咁滯！」劉美君亦讚劉洋組是表現最好的一組：「最攞到我個心，我覺得佢哋同我講緊嘢，係一個非常之成功嘅performance。」劉洋更被劉美君選為MVP（最有價值選手），獲讚表現最穩的選手。韋綺姍作為資深音樂導師，自揭初時其實「有少少驚劉洋」：「因為佢好有自己想法，變咗好擔心，但原來佢好cute，肯接受（意見）㗎！」

本回不但誕生第一位MVP，按照賽制下半場及回合總結，評審共淘汰兩名參賽者，為全場最低分的「綠組」尤詩郡和胡家健。2人獻唱《會過去的》獲74分，表現強差人意一同被淘汰，尤其最尾段的同步對唱，遭劉美君狠批，周國豐形容此曲為「跳水歌」，十分講求同步感，張佳添指此曲不適合2人唱：「家健唔適合唱千禧歌，詩郡強項亦唔係廣東歌，但接咗好鬼難唱嘅千禧歌，點消化首歌係關鍵。」

（即時娛樂）